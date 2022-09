Grupo de investigação caracteriza estado de saúde da população de 60 municípios

Na terça-feira, será assinado, em Coimbra, um protocolo de colaboração entre a RPMS e a Universidade de Coimbra, com o objetivo de criar um "Atlas de Saúde" para os municípios desta rede, anunciou o Grupo de Investigação em Geografia da Saúde, do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, responsável pelo projeto, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a mesma nota, o projeto "pretende caracterizar o estado de saúde da população e dos seus determinantes" nos cerca de 60 municípios que pertencem à rede, num trabalho que vai durar quatro anos e que permitirá "desenvolver um conjunto de instrumentos de suporte à decisão política no âmbito da promoção da saúde" das autarquias envolvidas.

De acordo com a coordenadora do projeto, Paula Santana, esta "é a primeira vez que este tipo de estudo é feito no âmbito da rede", permitindo criar uma plataforma 'online' de conhecimento, "que é atualizável sempre que haja nova informação disponível".

Com a plataforma, os municípios "vão ter informação de base para políticas, sendo uma ferramenta de apoio à tomada de decisão e definição de áreas de intervenção prioritária", esclareceu.

Para além de indicadores e de um perfil de desempenho de cada município nos múltiplos determinantes da saúde, haverá, paralelamente, "uma análise das políticas", sendo uma plataforma interativa que permite "até ter simulações de intervenções", afirmou à agência Lusa a responsável.

A plataforma estará em bilingue (português e inglês), com informação disponibilizada através de diferentes formas, como gráficos ou mapas, havendo áreas protegidas, de acesso apenas para os municípios ou pessoas envolvidas diretamente com a gestão do município, explicou Paula Santana.

O projeto, que contará com a participação de oito investigadores, é financiado pelos municípios da RPMS.

O protocolo será celebrado na terça-feira, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.