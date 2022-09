Joana Amaral Dias. “Espero que resultados do INEM à morte do meu pai não sejam um varrer para debaixo do tapete”

Joana Amaral Dias criticou este fim de semana, na SIC Notícias e nas redes sociais, a atuação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no caso do seu pai, que no início da semana faleceu a caminho do hospital.

De acordo com a ex-deputada bloquista, o psicanalista de 73 anos sentiu-se mal às 9h da manhã de terça-feira, 3 de dezembro, tendo a ambulância sido chamada nove minutos depois. Carlos Amaral Dias, contudo, só chegaria ao hospital depois das 11h e já sem vida. “Reparem que o trajecto da sua residência ao São José é bastante curto. O que aconteceu foi um cocktail fatal de acidentes, negligência e incompetência", acrescenta.

“O meu pai tinha 73 anos, várias doenças crónicas e patologias graves e, de facto, a sua expetativa e esperança de vida eram já limitadas”, conta Joana Amaral Dias. “Mas certamente merecia ter partido em paz e com outra tranquilidade, com a mão segura pelos que amava, com os olhos postos nos que tinha.” E acrescenta: “Aquilo que lhe aconteceu, estar duas horas para chegar ao hospital é muito grave, é gravíssimo.”

A psicóloga reconhece que houve uma ambulância que avariou, mas diz que o carro do INEM se atrasou e chegou ao local “só com um técnico e sem o equipamento de reanimação como a situação estritamente ditava. O resultado foi a morte”.

A família do psicanalista pediu entretanto uma autópsia e o INEM abriu um inquérito para averiguar o sucedido. “Aguardamos com tranquilidade e serenidade estes resultados, mas também com a expetativa que essa informação revelada pelo INEM seja de facto verdadeira, que seja profunda e não um varrer para debaixo do tapete.”

Revoltada com o sucedido, a ex-deputada critica as debilidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS), apontando para “uma situação gravíssima, num país que tem cortes sucessivos há anos” e que “tem vindo não a cortar nas gorduras, mas no músculo e no osso, deixando o país depauperado e todos nós – todos nós, sem exceção – numa situação de vulnerabilidade imensa”.

Sublinhando que o que aconteceu com o seu pai “não é um caso isolado”, diz que a situação do SNS e do INEM “deve deixar-nos a todos profundamente angustiados, porque há muitas falhas e situações onde se perdem vidas sem razão num país europeu, do século XXI, há décadas integrado na União Europeia”