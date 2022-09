Estamos condenados a ser felizes?

Acordar infeliz pode ser um desafio nos dias de hoje. Sai-se da cama com dificuldade, respira-se fundo e olha-se pela janela. O dia cinzento confirma o estado interior, aquela inexplicável dor de alma e desalento que de vez em quando irrompem sem razão aparente. Essa gota de autocomiseração à qual todos temos direito. Não é depressão, mas e se fosse? Então, por favor, não se atreva a abrir o Facebook ou o Instagram. Porque, se o fizer, será bombardea­do com felicidade. A felicidade será uma arma de arremesso usada contra si: festas, sorrisos, ginásios ou corridas às 7h da manhã, pores do sol, paisagens paradisíacas, pratos tentadores, causas que demonstram o grande compromisso com o mundo de quem as defende, um desfrutar da vida até ao tutano. Ah! E de preferência não entre numa livraria. Encontrará prateleiras cheias de volumes — uma potente indústria de milhares de títulos — a explicar quão simples é ser-se feliz, e não hoje ou amanhã, mas sempre, basta seguir esta lista de tarefas, agradecer duas vezes por dia, seguir os preceitos do mindfulness, procurar dentro de nós aquela qualidade ou força que não sabíamos que lá estava.

Já agora, também não veja os jornais do dia. É possível lá estar uma notícia sobre o ranking de felicidade entre países — e quem vive na Finlândia, primeiro lugar em 2018, e ainda assim se sente triste e desolado, verá o absurdo da vida em todo o seu esplendor. Só mais um conselho: se tiver o impulso de partilhar no Facebook o seu real estado de ânimo, nublado como o dia, não o faça. Não seja spoiler, é extremamente antipopular. Terá poucos likes ou, no máximo, um ou dois emojis de ar desanimado. Se não é capaz de ser feliz, ao menos não o mostre. Ninguém quer ter essa imagem de si.

