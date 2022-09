Formação em tratamento de dados para todos os estudantes

O “contrato para a legislatura” não adianta de que forma as instituições de ensino superior vão ter de assegurar uma nova oferta, que garanta o “aumento da capacidade de todos os estudantes e graduados de ensino superior de processar dados”. Mas prevê que, até 2023, seja dada essa oportunidade a todos os que estão inscritos no ensino superior, independentemente da área de estudos que frequentam, das “artes e humanidades às ciências sociais, naturais e às engenharias e tecnologias”.

No caso do ensino universitário, prevê-se especificamente que “100% dos novos estudantes registados até 2023” tenham a “oportunidade de obter formação sobre ‘ciência de dados’”. No politécnico prevê-se o mesmo, mas na área de “processamento de dados e tratamento de informação”.

Em relação ao insucesso e abandono escolar, pretende-se reduzir “significativamente” os números. O Governo quer que todas as instituições tenham programas de acompanhamento dos estudantes e que reformulem e introduzam novos métodos pedagógicos, como é o caso da chamada “aprendizagem ativa”, baseada na análise e resolução de problemas concretos.