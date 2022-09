Atribuir 90 mil bolsas, duplicar alunos estrangeiros e aumentar doutoramentos: as metas do ensino superior para 2023

O programa é ambicioso e detalhado: ao longo dos próximos quatro anos, Governo, universidades e institutos politécnicos comprometem-se a atingir um conjunto de objetivos, devidamente quantificados, e que permitirão aumentar as qualificações da população (jovem e adulta), desenvolver as suas atividades de investigação e desenvolvimento, aproximar ensino, inovação e empresas e reforçar a internacionalização do ensino superior.

O contrato é assinado esta sexta-feira de manhã e contempla duas garantias à priori. O financiamento do Estado às instituições de ensino superior vai aumentar sempre até 2023 – uma subida de 5% já em 2020, acrescida de 2% nos anos seguintes – ultrapassando os 1200 milhões de euros no final da legislatura. E não haverá cativações pelas Finanças.

Os valores globais já eram conhecidos, as metas a que todos se comprometem são agora divulgadas. Para alargar a frequência de ensino superior e garantir que 60% dos jovens de 20 anos estejam a estudar no ensino superior em 2030 (atualmente são 50%) o Governo promete reforçar a ação social e aumentar o número de bolsas a atribuir anualmente para até 90 mil até ao final da legislatura e chegando às 100 mil em 2030. No passado ano letivo foram dadas 80 mil a alunos carenciados, sendo que também está prevista a alteração do limite de rendimentos a partir do qual um estudante é elegível para apoio.

O executivo antecipa ainda o reforço dos empréstimos a estudantes com garantia do Estado e ainda a simplificação do processo de atribuição de bolsas, garantindo o apoio automático a quem já era beneficiário da ação social no ensino secundário.

Outro dos apoios que também vai crescer prende-se com as bolsas do programa +Superior, que tem como objetivo promover a deslocação de alunos para universidades e politécnicos situados em regiões com menos pressão demográfica: vão passar de cerca de 1600 no último ano letivo para mais de duas mil no final da legislatura.

Doutoramentos, mais internacionais e mais aplicados

No capítulo dedicado ao reforço da “capacidade de formação doutoral” assume-se como meta atingir 3500 doutoramentos por ano em 2023, face aos 2500 atuais.

Só que o objetivo não deve ser meramente quantitativo. O Governo quer que pelo menos metade dos novos doutoramentos sejam realizados em ambientes de “co-trabalho”, envolvendo instituições públicas e privadas, como laboratórios do Estado, empresas e centros de investigação e de inovação.

E também que 50% dos novos doutoramentos sejam realizados em colaboração internacional, com frequência de pelo menos um semestre numa instituição estrangeira para a realização de atividades de investigação e desenvolvimento.

Atrair mais de 115 mil alunos estrangeiros

A internacionalização do ensino superior é outros dos pilares da estratégia do Governo e das instituições. E se o número de estudantes que vêm do estrangeiro para estudar em Portugal tem aumentado de forma continuada nos anos mais recentes, o desafio é o de atrair muitos mais.

De acordo com os números do Governo, no último ano letivo havia 58 mil estudantes estrangeiros inscritos no ensino superior. A meta é duplicar até 2023 e chegar aos 116 mil. Se for alcançada, a população estrangeira nas universidades e politécnicos passaria a representar 25% do total de inscritos.

Por outro lado, também se pretende que os jovens portugueses tenham cada vez mais experiências internacionais, aproveitando programas de mobilidade como o Erasmus. E apela-se ainda à integração das instituições de ensino em campus europeus, que ofereçam graus conjuntos e promovam a circulação sem barreiras de estudantes, professores, investigadores e pessoal técnico e administrativo.

Na anterior legislatura, Governo e instituições de ensino superior também já tinham assinado um contrato, mas este previa a manutenção do financiamento e não um aumento.