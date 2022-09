Urgência climática: OCDE quer que doadores parem de subsidiar combustíveis fósseis nos países em desenvolvimento

O impacto das alterações climáticas nos países em vias de desenvolvimento vai provocar mais 100 milhões de novos pobres até 2030 e 150 milhões de novos refugiados climáticos até 2050. Para travar este flagelo, é necessário limitar o aumento da temperatura média global a não mais de 1.5ºC. Porém, para isso “é preciso acabar com a gritante inconsistência entre o Acordo de Paris e as regras da cooperação e ajuda ao desenvolvimento”, afirma ao Expresso Jorge Moreira da Silva, diretor do departamento de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, com base nos dados do relatório “Aligning Development and Climate Action”.

O relatório, divulgado esta quarta-feira, é o primeiro da OCDE a alinhar as questões de desenvolvimento social e económico com a emergência climática, demonstrando o nexo de causalidade entre o acesso à energia, o combate à pobreza e o combate às alterações climáticas. “Temos mil milhões de pessoas sem acesso a eletricidade e 800 milhões em situação de pobreza extrema, sobretudo concentradas nos 20 países mais ameaçados pelas alterações climáticas, por isso sabemos que devemos concentrar dois terços do investimento para combater as alterações climáticas nos países em vias de desenvolvimento “, explica o também ex-ministro português do Ambiente.

Porém, estes investimentos têm de ser sustentáveis e não podem continuar a linha seguida até aqui. O relatório lembra que os países mais desenvolvidos da OCDE, juntamente com as agências para o desenvolvimento da ONU e os bancos de apoio multilateral (como o Banco Islâmico para o Desenvolvimento, o Banco Mundial ou o Banco Europeu de Investimento) “apoiam projetos de combustíveis fósseis em países em vias de desenvolvimento que rondam 3,9 mil milhões de dólares por ano” e que os países da OCDE investem 150 mil milhões de dólares por ano em projetos de cooperação para o desenvolvimento, “sem ter em conta a crise climática em 80% dos casos”.

Segundo Moreira da Silva, “é preciso esverdear a cooperação para o desenvolvimento e os países mais ricos têm a obrigação de contribuir para a descarbonização dos países mais pobres”. Ou seja, esclarece, “para evitar que as alterações climáticas agravem ainda mais as condições de pobreza e pensando que o combate à pobreza não deve ser feito de forma não sustentável, é preciso agir de forma coerente com a ação climática”. E, seguindo essa coerência, é necessário, diz, “remover a elegibilidade de subsídios aos combustíveis fósseis nas ajudas públicas ao desenvolvimento” (para projetos de centrais a carvão ou pipelines para gás natural ou petróleo) “substituindo-os por apoios a energias renováveis ou à eficiência energética”. E esta linha deve ser seguida pelos doadores da OCDE e outras agências ou bancos internacionais que apoiam projetos bilaterais ou multilaterais.

As estimativas apontam para que anualmente sejam atribuídos quatro mil milhões de dólares de apoios a combustíveis fósseis, a que se juntam mais 42 mil milhões de dólares de créditos atribuídos pelos países mais ricos aos mais pobres. Um outro relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) indica que, mantendo esta tendência de promoção dos combustíveis fósseis até 2030, atinge-se um nível 120% superior ao que é compatível com a meta de não aumentar as temperaturas médias mais de 1,5ºC.

"O BEI já tomou decisões de acabar com o financiamento aos combustíveis fósseis e o Banco Mundial está a equacionar seguir o mesmo caminho", diz Moreira da Silva. Contudo, o mesmo não acontece com o Banco Islâmico de Financiamento, um dos maiores financiadores destes projetos.

As novas regras propostas no relatório da OCDE “não são consensuais”, admite o diretor do departamento de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE. Para se tornarem vinculativas têm de ser aprovadas no comité de apoio ao desenvolvimento da OCDE, onde se sentam 30 países. Porém, reforça o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurria, no prefácio do relatório: “A transição para um desenvolvimento 100% sustentável não é uma opção, mas o único caminho a seguir”.