Lar de idosos em Ourique evacuado devido a incêndio sem causar feridos

Um incêndio deflagrou esta terça-feira cerca das 21h00 no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, Beja, obrigando à evacuação do edifício onde se encontravam 67 utentes, mas sem causar feridos, disse fonte da Proteção Civil. A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à Lusa que "não há feridos a registar".

Segundo a mesma fonte, os idosos foram retirados para o pavilhão do quartel dos bombeiros de Ourique, que está situado em frente ao lar.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 76 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Beja, apoiados por 33 veículos, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, além da GNR.