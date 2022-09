Ir ou não para a universidade? Fator decisivo é ter uma escrivaninha (e um espaço para estudar)

Para conseguir que os jovens frequentem o ensino superior, o principal não é a qualidade das escolas em que andaram antes nem outros fatores associados, como o preço das casas (isto é, o nível socio-económico) das zonas onde vivem. Muito mais importante do que tudo isso é eles terem um espaço e uma escrivaninha própios para estudar. O que, por sua vez, é um indicador da atenção que os pais, e em especial a mãe, dedicam à atenção dos filhos.

São conclusões de um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Social em Zagreb, na Croácia e agora publicado na revista "Educational Studies". O estudo examinou o percurso de jovens de entre 23 e 25 anos em mais de duas dezenas de escolas.

Foram avaliados elementos como os acima referidos e ainda as notas médias nas escolas, bem como aquelas que os alunos tinham. À parte este último fator - de longe o mais importante na decisão de avançar ou não para a universidade, bem como o prazer que se tem, ou não, em ir à escola - os mais decisivos são os acima referidos.

"Nenhumas das variáveis ao nível da escola contribui para explicar as aspirações dos estudantes a uma educação superior. Alunos com características individuais similares mas frequentam escolas diferentes terão provavelmente as mesmas aspirações a uma educação superior, diz o estudo.

O que realmente influencia são as expetativas dos pais em relação à evolução escolar dos filhos, e o comportamento que têm em função disso. O estudo considera encorajador que o estatuto económico e social dos pais não seja um indicador das aspirações dos alunos. Com uma ressalva: isso poderá ser verdade numa cidade como Zagreb, onde se concentram muitas instituições de ensino superior, mas talvez o seja menos noutras zonas, em especial rurais.