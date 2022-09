Cliente processa Burger King por ter grelhado o seu hamburger vegetariano no mesmo grill que os de carne

Até onde deve ir o zelo de exigir que um produto vegetariano seja concebido sem a menor intervenção, ou sequer proximidade, indireta que seja, a produtos animais? A questão põe-se de forma original num processo original que um homem chamado Phillip Williams interpôs contra a Burger King.

Williams, que é vegan, foi ao drive-in de um Burger King no sul da Flórida e comprou um Impossible Whopper, a versão vegetariana do famoso hamburger da empresa. O Impossible anuncia-se como 100% hamburger, 0% vaca. Acontece que mais tarde Williams descobriu que ele havia sido grelhado no mesmo grill dos hamburgers de carne.

Furioso por não ter sido alertado antecipadamente sobre esse facto, ele diz que não teria comprado o Impossible se soubesse que ele tinha (ou podia ter) resíduos ou subprodutos de um hamburger de carne. Exige que a empresa de futuro faça o aviso de forma expressa.

É mais uma polémica a atingir uma empresa que tem tido mais do que a sua quota deles nos últimos tempos. A revelação de que o Impossible tinha sido testado em ratos também causou indignação, e houve histórias de outro tipo. Por exemplo, a daquele gerente na Nova Zelândia que incitava os empregados a trabalhar de graça após o fim dos seus turnos.

Às vezes as histórias são de sinal contrário. O gerente de um Burger King na Florida que foi insultado por duas mulheres que lhe disseram para voltar para o México recebeu uma carta em que elas pediam desculpa e explicavam que uma delas tinha recentemente perdido um amigo, pelo que não estava emocionalmente em bom estado.