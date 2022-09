Associação Zero arrasa decisão da ANA em avançar com obras no aeroporto de Lisboa

A Associação Sistema Terrestre Sustentável (ZERO) critica a decisão anunciada esta terça-feira pela ANA – Aeroportos de Portugal de avançar com a criação de duas saídas rápidas de pista no Aeroporto Humberto Delgado e insiste que é preciso avaliar os impactos ambientais da expansão do aeroporto.

“Ficámos incrédulos com o anúncio. A justificação para a suspensão dos voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado prende-se com as obras de expansão. Trata-se de uma decisão ilegal e inqualificável”, diz ao Expresso Francisco Ferreira, dirigente da Zero.

Admitindo que é positivo o facto de o aeroporto passar a estar encerrado entre as 23h30 e as 5h30 a partir de janeiro até junho, contribuindo para a redução do ruído noturno, Francisco Ferreira lamenta que essa medida seja apenas temporária e se justifique face às obras no aeroporto da capital.

“As obras de expansão dessa infraestrutura têm que ser obrigatoriamente objeto de avaliação do impacto ambiental. No passado dia 28 de outubro enviámos uma carta para a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a pressionar, não obtivémos uma resposta no período de dez dias, mas vamos voltar a insistir amanhã”, acrescenta o dirigente da Zero.

Segundo Francisco Ferreira, o período do entardecer deverá ser muito penalizado em função da reorganização dos voos por parte das companhias áreas, correspondendo a um maior tráfego aéreo e uma maior concentração do ruído nessa altura do dia.

“Nós defendemos obviamente a interrupção dos voos durante o período noturno, que contribui para o descanso dos habitantes de Lisboa e de Loures. No entanto, convém não esquecer que a reorganização dos voos por parte das companhias aéreas irá conduzir a uma maior concentração de voos a outras horas, nomeadamente à tarde. Isso também não será positivo e as consequências são óbvias”, sinaliza o responsável da associação ambientalista.

Plano de Ação e Gestão e Redução de Ruído em falta

Francisco Ferreira lembra ainda que o Plano de Ação e Gestão e Redução de Ruído 2019-2023 ainda não foi aprovado, tal como o Expresso noticiou este sábado, depois de a Zero ter alertado em julho que os dados sobre ruído dos aviões recolhidos pela associação na zona do Campo Grande, em Lisboa, durante dois dias ultrapassaram os valores permitidos, violando o regime de exceção do aeroporto Humberto Delgado.

Ainda de acordo com a associação ambientalista, nas últimas sete madrugadas, das 00h até às 6h da manhã, registaram-se 102 movimentos no aeroporto de Lisboa embora estivessem previstos 74.

Lamentando que a Agência Portuguesa do Ambiente (EPA) não pretenda avançar com a avaliação ambiental estratégica da expansão do aeroporto de Lisboa, o dirigente da Zero insiste que esse assunto deve ser “largamente discutido”.

Esta terça-feira, a ANA anunciou que vai iniciar no início do próximo ano com as obras para a criação de duas saídas rápidas de pista no Aeroporto Humberto Delgado. O objetivo é melhorar “a eficiência da operação, obtendo maior fluidez na circulação dos aviões, redução dos percursos e das emissões de CO2”, segundo a gestora dos aeroportos.

O encerramento do aeroporto no período noturno vai obrigar à reorganização dos voos. De acordo com o diretor geral da EasyJet, José Lopes, a companhia low cost já teve de rearranjar voos e irá cancelar alguns a partir de janeiro devido às obras no aeroporto Humberto Delgado.