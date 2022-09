Portugal em 15.º lugar no Índice dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na UE

Portugal surge em 15.º lugar entre os 28 países da União Europeia no Índice dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável esta segunda-feira divulgado, obtendo uma pontuação de 66,2 em 100, abaixo da média europeia. Este índice foi elaborado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDSN, na sigla inglesa) e pelo Instituto para a Política Ambiental Europeia, que criaram indicadores para avaliar o progresso dos vários países da União Europeia quanto às 17 metas definidas pela ONU para 2030.

Ao desempenho de cada país foi atribuída uma pontuação de 0 a 100, em que 100 representa o melhor desempenho possível. Portugal surge em 15.º lugar, com 66,2 pontos, enquanto a média da União Europeia é de 70,1. Dinamarca, Suécia e Finlândia são os únicos países com pontuações acima dos 70, enquanto Grécia, Bulgária, Roménia e Chipre surgem na casa dos 50 pontos.

Nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para atingir em 2030, Portugal não alcançou ainda nenhum. Em dois dos objetivos Portugal apresenta até uma trajetória descendente no caminho para os atingir: na área da Ação Climática e na criação de parcerias para atingir as metas de desenvolvimento sustentável.

Os indicadores em que Portugal está mais próximo dos objetivos são o da eliminação da pobreza, da qualidade da educação, do crescimento económico e do emprego e na paz, justiça e instituições eficazes.

Os desafios mais relevantes que o país tem para enfrentar são nos campos da proteção da vida terrestre, da proteção da vida marinha, na produção e consumo sustentáveis e na área da indústria, inovação e infraestruturas. Segundo o relatório esta segunda-feira divulgado, nenhum dos 28 países da União Europeia está no bom caminho para atingir em 2030 as metas do desenvolvimento sustentável definidas pelas Nações Unidas.

No global, os países da União Europeia obtiveram melhor desempenho nos objetivos de eliminação da pobreza, na promoção da saúde e bem-estar e na área do crescimento económico e emprego. Os piores indicadores são na área da agricultura e produção sustentável e nos objetivos ligados à proteção do ambiente, clima e biodiversidade.

Os objetivos do desenvolvimento sustentável foram traçados em 2015 pelas Nações Unidos, para serem alcançados em 2030, dentro de uma década.