Polícia Judiciária desmantela organização que produzia liamba para exportar

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira ter desmantelado uma organização que se dedicava à produção em larga escala de liamba para exportação para diversos países da Europa Central e deteve três pessoas, de nacionalidade estrangeira.

A investigação, feita através da Diretoria do Norte da PJ, teve início com a deteção de uma encomenda expedida para a Alemanha, e posterior detenção de uma pessoa, de nacionalidade estrangeira, e a identificação de dois locais de produção, refere a PJ. “Num desses locais, um armazém industrial a sul do Porto, entretanto abandonado pela organização, foi apreendido estupefaciente e relevantes meios de prova e posteriores diligências permitiram a localização e vigilância de um segundo armazém industrial, também nas proximidades do Porto”, adianta.

Neste segundo armazém e numa busca realizada na sexta-feira, foram apreendidos, de acordo com a polícia, “cerca de 5.300 pés de plantas de cannabis sativa, em diferentes estados de crescimento, divididos em nove estufas autonomizadas, respetivos sistemas de aquecimento, extração de ar e ventilação, num processo altamente sofisticado de produção e acondicionamento em vácuo, para posterior exportação de liamba”.

A PJ deteve nessa sexta-feira mais duas pessoas, uma homem e uma mulher. Os detidos, presentes à Autoridade Judiciária, ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, acrescenta a polícia.