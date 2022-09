Nono planeta do sistema solar poderá ter sido localizado, dizem cientistas

Um misterioso Planeta Nove do sistema solar poderá já ter sido localizado por um telescópio que a agência espacial NASA lançou em 2018. É o que diz um estudo publicado na "Research Notes of The AAS", uma revista de referência americana na área da astronomia. Segundo o estudo, o planeta em causa, que se situará nos limites do sistema solar, terá muito provavelmente sido fotografado pelo telescópio espacial TESS ("Transiting Exoplanet Survey Satellite").

O TESS já localizou 1200 potenciais exoplanetas, mas dado que obtém múltiplas imagens do mesmo ponto no espaço, uma análise dos dados obtidos poderá finalmente confirmar a existência e localização desse objeto que terá uma massa correspondente a dez vezes a da Terra.

Desde 1996 que cientistas de um instituto californiano postulam a existência desse planeta. O TESS utiliza o chamado método do trânsito, no qual secções do céu são observadas durante longo tempo, em busca de reduções na luz de uma estrela que possam indicar a presença de planetas situados entre nós e essa estrela.

"Para descobrir novos objetos, com trajetórias desconhecidas, podemos tentar todas as órbitas possíveis", explicam os autores do estudo agora publicados. Uma vez obtidas as imagens, um programa de software analisa-as. À conta disso, vários objetos celestiais para além de Neptuno já foram identificados. A próxima descoberta será provavelmente a do famoso Planeta Nove.