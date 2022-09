Associação de Pedrógão Grande: “A nova direção terá os rostos de vítimas, alguns deles queimados”

Depois de um mandato marcado pela presença dos familiares das vítimas mortais do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande a 17 de junho de 2017, uma nova fase terá início no fim deste ano na comunidade que continua a tentar aprender como ultrapassar a devastação territorial, a morte de 66 pessoas e as sequelas deixadas em quem sobreviveu. Todas as lideranças da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) vão mudar nas próximas eleições, que ocorrem em dezembro.

O primeiro mandato ficará sempre associado à presidência de Nádia Piazza, que, naquela noite perdeu um filho de cinco anos, o ex-marido e a mãe deste na EN 236-1. Carismática, a ainda presidente colocou o tema na agenda mediática e política, com especial destaque para a inversão do discurso do primeiro-ministro, que, num primeiro momento, havia dito que só avançaria com o pagamento de indemnizações após a comprovação de falhas do Governo, mas acabaria por chegar a um acordo e pagar aos familiares das vítimas mortais sem que fosse necessário avançar para os tribunais.

Numa declaração ao Expresso, Piazza diz que prometera à família que só faria um mandato à frente da associação. "Foram dois anos muito árduos. Foi e é a minha causa, mas chegaria o tempo de olhar para dentro e de recolhimento, do luto que foi adiado pela busca da justiça pelos que morreram e sofreram com a tragédia", afirma. Para completar: "Agora será tempo de outro fôlego e ânimo na associação e fico satisfeita por haver continuidade. Desejo-lhes força e muita perseverança, pois a luta deve continuar."

Sai Nádia Piazza, entra Dina Duarte. Moradora de Nodeirinho, uma das aldeias mais afetadas, onde morreram 11 pessoas, chegou a fazer parte da direção da AVIPG, tendo-se afastado da associação, para agora retornar, como candidata a presidente pela única lista que se apresenta a eleições. Com 49 anos, fará 50 no dia para que está prevista a tomada de posse da nova liderança à frente da associação, a 2 de janeiro de 2020.

Neste segundo mandato, Dina Duarte explica ao Expresso que o foco serão os feridos que sobreviveram à tragédia: "A nova direção terá rostos de vítimas de Pedrógão, alguns deles queimados". "Mas a nossa luta não será do ponto de vista das indemnizações, porque estas situações estão praticamente todas resolvidas, mas da segurança das pessoas que continuam a viver no interior", explica. O processo de luto será outro dos pontos do programa da nova direção, com o objetivo de identificar terapias coletivas que possam ajudar as aldeias atingidas.

Também as consequências sobre o território integram o programa da nova direção, com destaque para a eliminação do chamado material sobrante, ou seja, os restos de madeira cortada que permanecem abandonados nos terrenos e podem constituir material combustível em fogos futuros. "Queremos minimizar o uso de borralheiras, de forma a salvaguardar vidas humanas e protegendo o ambiente."

Dina Duarte queixa-se ainda que o projeto das Aldeias Seguras, promovido pelo Governo, que, segundo afirma, "não está a ser aplicado nas aldeias ardidas" e, por isso, a nova direção pretende encontrar formas de dar formação básica em primeiros socorros às populações locais. "A floresta está completamente desorganizada e todos os que vivem no território são vítimas e temos de pensar na segurança das pessoas."

Como candidato a vice-presidente da nova lista surge o nome de Rui Rosinha, o bombeiro de Castanheira de Pera, que constituiu um símbolo de sobrevivência. Fernando Tomé e Filipa Rodrigues, outros dos bombeiros feridos num grave acidente de viação que vitimou Gonçalo Conceição, o único bombeiro que viria a morrer na tragédia de Pedrógão Grande, também integram a lista.

A direção deverá ser constituída com base nesta única lista que se apresenta a eleições. Nenhum dos membros da anterior direção irá recandidatar-se a mais um mandato, o que terá causado algum desconforto por não ter sido anunciado, permitindo que outras listas se preparassem para concorrer. Questionada sobre o peso de substituir uma presidente com grande impacto mediático como foi Nádia Piazza, Dina Duarte é clara: "Espero que o mediatismo vá para a associação e não para mim. Seremos naturalmente diferentes".