Sintomas de um SNS doente: três dias numa maca

O tempo de espera é o maior problema para quem tem de recorrer às Urgências. “Já é normal esperarmos muito. Mas nos picos de gripe é comum esperar 16 horas e há quem chegue à urgência, faça triagem e fique dois e três dias numa maca porque não há quartos”, descreve Rui Monteiro, membro do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP). “As dificuldades sentem-se mais nos grandes hospitais das áreas metropolitanas, mas são transversais ao país, com casos também em Tondela e Portimão, por exemplo.”

Para quem vive na Margem Sul, encerrar as Urgências pediátricas do Garcia de Orta, em Almada, significa ter de atravessar a Ponte 25 de Abril para recorrer às Urgências do Santa Maria ou Dona Estefânia. “Ponham-se no lugar de uns pais a terem de ir até Lisboa num momento de aflição. Se alguém apanha trânsito numa emergência, a situação pode ser grave. Não aceitamos que isto aconteça”, afirma José Luís Sales, da comissão de utentes do Seixal. “É preciso lembrar que a maioria das pessoas não tem dinheiro para ir para um hospital privado.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos