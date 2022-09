SNS: A lista das escusas e demissões dos últimos meses

URGÊNCIA PEDIÁTRICA DO GARCIA DE ORTA ENCERRA

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai deixar de assegurar urgências pediátricas à noite a partir desta segunda-feira. Desde o início do mês que já estavam encerradas ao fim de semana. Em setembro, dez chefes de equipa de urgência ameaçaram demitir-se e, um mês depois, pediram ajuda à Ordem dos Médicos, alertando estar no limite da sua capacidade.

ESCUSA DE 21 CHEFES DO SANTA MARIA

No início do mês, 21 chefes de equipa do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, onde se inclui o Santa Maria e Pulido Valente, entregaram escusas de responsabilidade, por não haver “condições para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e com a necessária segurança”.

ESCUSA DE OBSTETRAS

Mais de metade dos obstetras do Santa Maria também entregaram pedidos de escusa de responsabilidade em caso de falhas e complicações com grávidas ou bebés durante o passado mês de agosto. A tomada de posição deveu-se à incapacidade de garantir condições mínimas de segurança devido à existência de escalas incompletas em vários dias.

DEMISSÕES NAS URGÊNCIAS EM VISEU

Seis chefes de equipa de Medicina Interna do Serviço de Urgência Polivalente do Hospital de Viseu demitiram-se em maio, alegando não poderem manter a acumulação de funções de chefia com a atividade assistencial. A diretora do hospital garantiu que as demissões não afetaram as urgências e a Ordem dos Médicos acusou o hospital de “esvaziamento” do serviço de Medicina Interna.

SITUAÇÃO INSUSTENTÁVEL NO D. ESTEFÂNIA

Em dezembro de 2018, os dez chefes de equipa da Urgência do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, apresentaram a demissão, considerando “insustentável” a situação do serviço de urgência.

DEMISSÕES EM OBSTETRÍCIA NO AMADORA-SINTRA

Os chefes de equipa de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra demitiram-se em agosto de 2018, depois de não terem tido resposta ao pedido de contratação de especialistas.

DEMISSÕES NO SÃO JOSÉ

Chefes de equipa de Medicina e Cirurgia do Hospital São José, em Lisboa, demitiram-se em julho de 2018 em protesto contra a degradação do serviço de urgências, por não reunir “os limites mínimos de segurança aceitáveis”.

FALTA DE RECURSOS NO HOSPITAL DE LEIRIA

O presidente do Centro Hospitalar de Leiria demitiu-se em março devido à falta de recursos. A decisão surgiu depois dos chefes de equipa da urgência de Medicina Interna se terem demitido pela mesma razão.