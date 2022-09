Obras do museu Salazar suspensas por causa de vigas podres

As obras para a construção do Centro Interpretativo do Estado Novo, mais conhecido por museu Salazar, em Santa Comba Dão, foram interrompidas há cerca de duas semanas. Isto pouco tempo depois de terem tido início, no meio de muita polémica. Os técnicos responsáveis pela reestruturação da antiga Escola-Cantina Salazar descobriram que uma parte das vigas que sustentam o telhado estão podres.

“Neste momento estão já colocados 70 metros quadrados de telhas novas. Mas tivemos um percalço e fomos obrigados a parar temporariamente a obra por motivos técnicos. As vigas estão mais envelhecidas do que se julgava e vão ser substituídas por um novo material conhecido por aço leve”, conta ao Expresso João Onofre, vereador da Câmara Municipal de Santa Comba Dão.

