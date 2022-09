Game over - o grande vício dos videojogos

Charlie Bracke não se recorda de um tempo em que não estivesse metido nos videojogos. Durante a infância, a sua paixão por eles não lhe causou problemas sérios. Mas tudo mudou quando foi para a faculdade, na Universidade do Indiana, em Bloomington. Se faltasse às aulas ou ficasse a jogar até às três da manhã, ninguém parecia importar-se. Após o fim difícil da relação com uma namorada do tempo do liceu e a morte da sua mãe, caiu num período de severa depressão. Começou a ir a um terapeuta e a tomar antidepressivos, mas ao terceiro ano jogava videojogos o dia todo e raramente saía do quarto. Acabou por chumbar à maioria das disciplinas, pelo que desistiu do curso e regressou a casa dos pais em Ossian, Indiana, uma terra com cerca de três mil pessoas, onde arranjou um trabalho na Pizza Hut. Lá, a sua vida entrou num ritmo familiar: levantava-se, ia trabalhar, regressava a casa, jogava videojogos até tarde e repetia o ciclo no dia seguinte. “Não me parecia nada estranho”, recorda. Era como o liceu, mas com o emprego em vez das aulas. “E o tempo que costumava passar com os meus amigos desaparecera, pois eles tinham ido para zonas diferentes”, diz. “Eu mais ou menos pensava que o mundo era assim.”

