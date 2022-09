Escrito em Auschwitz. A história do único livro contada pelo filho do prisioneiro

Não há uma só história de Auschwitz: há tantas quanto seres humanos ali morreram ou viveram. E as que conhecemos pertencem à exígua minoria dos que as puderam contar. Nessa minoria dos sobreviventes, de que os números ofendem a razão, estão os que conseguiram um atalho para fugir a um destino quase certo. Os que conseguiram não morrer agora, neste minuto, não ser levados para a fila errada, não ser um dos 70 por cento que pereciam logo nas câmaras de gás. Ser um dos resistentes, dos privilegiados ou daqueles a quem simplesmente o acaso ajudou. O holandês Eddy de Wind ocupa as três categorias. Podia ter morrido quando, chegado ao campo, acenou à mulher e de castigo foi colocado na fila dos idosos. Ou quando foi mandado para Birkenau por ter sido apanhado a visitar o bloco desta. Ou ainda quando pediu ao médico-chefe — nada menos que Josef Mengele — que a poupasse, e contrariamente a tudo o que seria expectável viu o seu desejo concedido. Esta é a história de todos os minutos em que Eddy de Wind não morreu, uma das três milhões de histórias de Auschwitz. Uma ínfima — e por isso imensa — parte da maior fábrica de morte da II Guerra Mundial.

A imensidão mede-se por um livro, o único que foi inteiramente forjado neste campo de extermínio. Eddy de Wind escreveu-o pouco após a libertação pelo exército soviético, em janeiro de 1945, enquanto ainda ali estava, porque a decisão de se esconder, escapando às marchas da morte a que os nazis forçaram os prisioneiros, lhe salvara a vida.

