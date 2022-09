Emigrantes estão a desistir de dar nacionalidade aos filhos

Maria do Mar e Jonathan vivem em Inglaterra e têm dois filhos, ambos britânicos como o pai e só o mais velho português como a mãe. Também Emília Silva, emigrante na Suíça e casada com um espanhol, tem dois filhos pequenos e nenhum é português. Já Pedro Mendes, que vive a uma hora de Genebra, tem uma filha espanhola, a nacionalidade da mãe. Burocracia e dificuldade em conseguir ser atendido num consulado estão a levar muitos emigrantes portugueses a adiar ou mesmo desistir de dar a nacionalidade aos filhos.

Os emigrantes queixam-se de obstáculos burocráticos, demora excessiva e complexidade desnecessária num ato simples: registar os filhos nascidos no estrangeiro, para lhes atribuir a nacionalidade portuguesa, um direito garantido por lei. O pedido tem de ser feito num consulado, com a presença de ambos os pais, sujeito a demora na marcação de um atendimento ou em filas para tirar senha. Nem sempre é possível resolver o problema num dia, o que pode obrigar a pernoitar longe do local de residência. Por isso, há quem adie durante meses ou anos e quem acabe por desistir, sobretudo quando a mãe ou o pai tem outra nacionalidade com um processo de atribuição mais facilitado.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).