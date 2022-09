Dono de restaurante onde houve um ataque terrorista oferece o estabelecimento aos empregados

O dono de um restaurante de kebabs em Halle (Alemanha) onde em outubro teve lugar um ataque terrorista ofereceu o estabelecimento a dois empregados que se encontravam presentes na altura. Izzet Cagac já tinha anunciado a sua decisão, mas ela agora concretizou-se. Os irmãos Ismet e Rafin passaram a ser os proprietários, e o restaurante reabriu no sábado, cinco semanas depois da tragédia.



O ataque foi praticado por um extremista de direita fortemente armado que tinha antes tentado entrar, sem sucesso, numa sinagoga local. Quando viu que não ia conseguir, resolveu matar duas pessoas ao acaso. Um delas era uma mulher de 40 amos que ia a passar na rua, a outra um homem de 20 que se encontrava dentro do Kiez Doner, a loja de kebabs.



Interrogado mais tarde pelas autoridades, o assassino, cuja identidade não foi revelada por motivos legais, admitiu motivações antissemitas e de extrema-direita. Dez dias após o ataque, um concerto de homenagem às vítimas reuniu cinco mil pessoas em Halle. Agora, no momento de reabertura do restaurante, o primeiro cliente foi Reiner Haseloff, líder do estado da Saxónia-Anhalt, que comeu lá um kebab, como havia prometido após o ataque.



Numa carta que a revista Der Spiegel e o portal Zeit publicaram, Cagac diz: "Desejo aos meus sucessores muita energia para conseguirem lidar com o evento terrível de 9 de outubro e espero que haja muitos clientes de culturas e religiões diferentes".