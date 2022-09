Caso do bebé abandonado. Mãe está separada das outras reclusas

Sara, a mãe que abandonou o recém-nascido no ecoponto na última terça-feira, encontra-se em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Caxias.

O Expresso apurou que a jovem de 22 anos, indiciada por tentativa de homicídio qualificado, encontra-se separada das outras reclusas da cadeia. O horário de refeições de Sara, por exemplo, é diferente do resto da comunidade prisional para evitar contactos. Mas a rapariga partilha por exemplo as mesmas rotinas de outras reclusas que se encontram no denominado período de admissão e observação. E não terá qualquer medida especial de proteção.

Durante um limite temporal inferior a 15 dias, os reclusos que se encontram neste período de admissão e observação são alojados "em sector próprio destinado à admissão", iniciando-se "de imediato" a sua avaliação psicológica.

Os dados obtidos vão permitir ao director do estabelecimento prisional determinar medidas como o tipo de cuidados de saúde a prestar ao recluso, bem como as exigências de segurança, "tendo em conta o eventual perigo de fuga, os riscos para a segurança de terceiros ou do próprio".

Os serviços prisionais garantem ainda o direito de um recluso de contactar a respectiva entidade diplomática ou consular.

Uma fonte do meio prisional refere que até ao momento não existiu qualquer tipo de sinal de hostilidade das restantes reclusas contra Sara: "Há sim uma enorme curiosidade em saberem quem é aquela mulher que tem aparecido tanto nas notícias." Os próximos dias serão determinantes para os serviços prisionais perceberem como decorrerá o processo de integração desta reclusa.