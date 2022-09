Bebé abandonado. Advogados que interpuseram 'habeas corpus' esperam que mãe seja libertada esta semana

O grupo de advogados que interpôs um habeas corpus a pedir a libertação da mãe que abandonou o filho num ecoponto na zona de Santa Apolónia, em Lisboa, está esperançoso de que esta seja libertada o quanto antes. “Ainda esta semana”, avança um deles, o advogado Varela de Matos, ao Expresso.

O pedido deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) na tarde desta segunda-feira e o prazo legal para que seja avaliado é de oito dias, no máximo. “Espero que não seja preciso esgotar os prazos”, diz Varela de Matos, lembrando que o STJ não tem neste momento nenhum outro habeas corpus em avaliação. Além disso, reforça, trata-se de “um caso de direitos humanos”.

Acontece que esse prazo de oito dias conta apenas a partir do momento em que o processo fica entregue ao STJ. Ora, os advogados fizeram-no chegar à secretaria-geral do tribunal já muito perto da hora de fecho (16h00), o que fez com que o pedido tenha sido recebido, mas não encaminhado na segunda-feira — antes de ser avaliado pelo STJ, o processo tem de baixar ao juiz de primeira instância que decidiu a prisão preventiva. O Expresso sabe que isso aconteceu esta terça-feira, mas não é certo que o juiz o tenha avaliado. Por isso, na melhor das hipóteses, o processo voltará ao STJ na quarta-feira, e só aí começarão a contar os oitos dias, o que pode dificultar que seja cumprida a vontade dos advogados de contar com uma decisão até ao fim da semana.

“Chocou-me. É da idade da minha filha”

Os advogados da sociedade Varela de Matos & Associados, responsáveis pelo requerimento, consideram que o ato cometido pela mulher que abandonou o filho “foi mal qualificado”, isto é, que “não se trata de uma tentativa de homicídio”, mas de um caso de “exposição ou abandono”. Previsto no Código Penal, este crime não admite prisão preventiva [pode conhecê-lo aqui]. Aliás, em caso de condenação, Sara enfrentaria uma pena de prisão máxima de cinco anos.

A decisão do juiz de a indiciar por tentativa de homicídio qualificado, porém, levou-a ao Estabelecimento Prisional de Tires, ao ser aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. “Chocou-me a mim e a colegas meus, desde advogados a magistrados, alguns deles jubilados”, afirma Varela de Matos, fazendo a cronologia. “Soubemos da prisão na sexta-feira, reunimo-nos e trabalhámos durante o fim de semana inteiro nisto. É um trabalho de 12 pessoas comprometidas com os direitos humanos.”

O advogado acrescenta uma nota pessoal. “[A jovem] é da idade da minha filha. Está num ambiente cruel e hostil, que só quem trabalha nestes meios entende”. Matos refere-se “ao estigma de quem, supostamente, acabou de tentar matar uma criança” e que pode colocar em perigo a segurança da jovem. Como o Expresso noticiou, Sara está separada das outras reclusas, mas não tem qualquer medida especial de proteção, e partilha as rotinas de algumas delas, que têm tido “enorme curiosidade em saber quem é aquela mulher que aparece nas notícias”.

Uma das esperanças dos advogados para tirar a mãe da prisão está nos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, que se reunirão para decidir. “Podem sentir-se sensibilizados, até por haver entre eles várias mulheres e pessoas mais novas”, confessa Varela de Matos. “Poderá haver uma recetividade maior dessas gerações mais jovens.”

Além de considerar que o crime imputado a Sara não é correto, o pedido de habeas corpus baseia-se na crença de que a mãe que abandonou o bebé não teria meios nem constituiria perigo em nenhum dos fundamentos que levam à prisão preventiva. São eles a continuação da atividade criminosa, o perigo de fuga, a perturbação do inquérito e o perigo de perturbação da ordem pública. “Parece-me evidente que, nas condições em que se encontra esta pessoa, tanto em termos psíquicos como financeiros, nada disto está em causa”, completa o advogado. “Não queremos que [Sara] seja condecorada. Só queremos que tenha uma medida de coação justa. Esta prisão é ilegal.”

O que pode acontecer?

Se o pedido for aceite, e Sara for libertada, levantam-se novas perguntas: para onde vai? E qual a nova medida de coação? Não há padrões nem respostas óbvias. Para os advogados, a esperança é a de que os serviços de inserção social entrem em campo.

A convicção que têm é a de que o juiz só tomou esta decisão porque as outras seriam impossíveis de aplicar ao caso — o termo de identidade e residência não seria possível para quem não tem residência; a sanção económica não seria possível para quem não tem forma de a pagar. O ideal, garantem, era que Sara “tivesse sido acolhida numa casa abrigo, onde poderia ficar com pulseira eletrónica”. E essa continua a ser a expectativa que alimentam. Se for preciso, sugere Varela de Matos, o STJ deve ouvir especialistas técnicos, nomeadamente psicólogos, para “entender o comportamento e as motivações desta mulher”, e usar esses relatos como elementos probatórios.

Recorde-se que os três advogados que assinam o habeas corpus, Varela de Matos, Dino Barbosa e Filipe Duarte, estão no caso apenas na condição de cidadãos, visto que não foram contratados por Sara, nem nomeados como advogados oficiosos pela Ordem.

Debate nas redes sociais “já é uma vitória”

Anunciado no Facebook de Varela de Matos, o pedido de habeas corpus espalhou-se primeiro pelas redes sociais e depois pelos órgãos de comunicação social. Para o advogado, só boas notícias. “Haver debate sobre isto já é uma vitória”, afirma.

Varela de Matos é candidato a Bastonário da Ordem dos Advogados e diz que as reações que tem recebido são de todos os tipos. Se, por um lado, tem colegas com o mesmo entendimento jurídico, muitos há que se afastam. “Se falar com três advogados, vai ouvir três opiniões diferentes”, crê o candidato, que tem sido acusado de aproveitar o caso para ganhar exposição mediática. A entrega do pedido no Supremo Tribunal de Justiça, em vez de diretamente ao juiz, é uma das alegações de quem o acusa de promover o aparato da ação. “Não entro nessa discussão. Tenho 59 anos, e desde os 18 que faço intervenção cívica, com crianças, com adultos, com idosos. Isto não me apareceu do nada”, responde.

De cidadãos comuns já ouviu de tudo. E também isso vê como positivo. “É um sinal de que se está a começar a discutir a forma como olhamos para os desvalidos.”