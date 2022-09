Tragédia de Borba. Há já nove arguidos, entre elas uma pessoa coletiva

Já foram constituídos nove arguidos, entre os quais uma pessoa coletiva, na sequência do inquérito à “tragédia de Borba”, como ficou conhecido o deslizamento de terras numa pedreira daquela cidade alentejana, ocorrido há um ano. Do caso resultaram cinco mortos.

Em comunicado publicado esta tarde, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora faz o ponto de situação, acrescentando aos arguidos o número de testemunhas ouvidas: 21 até agora. A missiva diz ainda que “foram concluídos exames periciais e analisada inúmera documentação”, num caso declarado como de “excecional complexidade”.

O inquérito está em segredo de justiça, pelo que não se sabe quem são os arguidos. Para que seja encerrado, prossegue o DIAP de Évora, “decorrem diligências tendentes à obtenção de elementos de prova documental”. O ponto de situação não é claro também quanto ao tempo que essas diligências podem ainda demorar, declarando apenas que elas são feitas em colaboração entre o Ministério Público e Polícia Judiciária. Porém, no final da semana passada, a agência Lusa citava uma fonte policial que dizia que o inquérito se encontra “praticamente finalizado”.

Já depois do comunicado do DIAP de Évora, também a Polícia Judiciária fez saber que “remeteu ao Departamento de Investigação e Ação Penal da mesma cidade, com proposta de acusação, o inquérito referente à investigação de derrocada de estrada pública municipal, em Borba”. Durante cerca de um ano de investigação, diz ainda a PJ, “foi desenvolvido um conjunto de diligências essenciais, com vista à recolha de elementos de prova pericial, documental e pessoal”. Tal como o DIAP havia feito, a PJ de Évora confirma a constituição de nove arguidos, entre eles uma pessoa coletiva.

Há praticamente um ano, a 19 de novembro de 2018, o deslizamento de 150 mil toneladas de pedras e lamas para dentro das pedreiras provocou o colapso de 100 metros da antiga estrada nacional (EN) 255 e vitimou cinco pessoas. As operações de resgate demoraram 13 dias e envolveram meios numerosos — chegaram a ser 402 viaturas e 651 operacionais.

Notícia atualizada às 18h12 com o comunicado da PJ