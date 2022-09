“Ainda não existem todos os serviços que deveriam existir para as pessoas com demência”

Quando Una Vida, cantora que vive em Nova Orleães, nos EUA, e tem sintomas de Alzheimer há já vários anos, se afasta das bancadas onde estão à venda bugigangas e atravessa a rua, é Álvaro Cruz (interpretado no filme “O Poder da Música”, de 2014, pelo ator português Joaquim de Almeida) quem a puxa para trás e evita que seja atropelada pela carroça que vem na sua direção. Também é ele que, a dada altura, começa a ler-lhe livros, aliás, um único livro, o preferido da cantora, e quem se oferece para tomar conta dela quando o homem que até ali a acompanhara, também ele músico, recebe um convite para ir tocar para outro lado, e a jovem que tratara como filha, que dança num bar à noite para ganhar dinheiro e é alegadamente uma “junkie”, se mostra incapaz de assumir essa responsabilidade.

É precisamente nisto que se foca Catarina Alvarez, psicóloga que trabalha na Associação Alzheimer Portugal, para sublinhar a importância das redes informais de cuidado e apoio a pessoas com demência. “No bairro onde esta senhora vive, as pessoas criaram uma rede informal que não só a estimula, como lhe garante segurança e afeto. Há sempre alguém que está de olho, que a conhece e que a vai buscar se se afasta um pouco mais”. Idealmente, acrescenta, “seríamos capazes de proporcionar às pessoas com demência este tipo de acompanhamento, uma espécie de supervisão à distância que prolongue a sua estadia em comunidade e adie a institucionalização, mas isso nem sempre acontece na realidade.”

A difícil tarefa de cuidar de pessoas com demência

Foi sobretudo sobre a importância dos cuidadores informais na vida das pessoas com demências (em específico a doença de Alzheimer, por ser a mais prevalente) que se falou na terceira “M-Talk” do Festival Mental, à qual se seguiu a exibição do filme referido, realizado por Richie Adams. Renata Benavente, também psicóloga e membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, destacou o papel destes cuidadores na evolução da doença, “que podem contribuir para que não seja tão negativa quanto expectável”, e sobre a “difícil” decisão que a dada altura começa a pesar sobre esses cuidadores por causa da institucionalização das pessoas que têm ao seu cuidado. “Continua a haver um grande estigma à volta desse assunto”, diz, e Catarina Alvarez concorda, sublinhando que a “decisão de institucionalizar às vezes torna-se tão difícil porque a própria família não tem a mesma visão sobre a doença ou sobre a pessoa que está doente nem a mesma relação com ela”.

Difícil ou não, deve ser “encarada como último recurso, depois de esgotadas todas as alternativas”, diz, por sua vez, Teresa Maia, psiquiatra e diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora. Reforça não só a importância dos cuidadores informais como engrandece a tarefa que quase sempre têm em mãos. “Os cuidadores que vemos no filme são muito pacientes mas na realidade há muitos sentimentos de impotência, desespero e zanga”. É por isso, diz, que são tão necessárias “as respostas sociais e o apoio da comunidade”, ou medidas como a criação do Estatuto do Cuidador Informal, que define, entre outros aspectos, um subsídio de apoio aos cuidadores, o descanso a que estes têm direito e medidas relativas à sua carreira contributiva. “Quem cuida também precisa de tempo para si próprio, para estar bem”, assinala.

E como o mais importante nas questões da saúde é quase sempre a prevenção, Teresa Maia, que é também presidente do Conselho Regional de Saúde Mental da Região de Lisboa e Vale do Tejo, esclarece que “35 por cento dos fatores preditivos para a doença são controláveis” e que a obesidade, o sedentarismo, hipertensão, depressão e isolamento “aumentam a probabilidade de desenvolver demência”. Quando questionada por uma das pessoas do público sobre os recursos que existem em Portugal, explica que foram elaborados planos para “melhorar a articulação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais”. “As estruturas existem, a articulação é que nem sempre. Mas esperemos que as coisas evoluam mais rapidamente do que evoluíram até aqui.”

Catarina Alvarez fez parte do Grupo de Trabalho que elaborou a Estratégia de Saúde na Área das Demências (foi aprovada pelo Governo em 2018 e define “os princípios a que devem obedecer os cuidados a pessoas com demência, os critérios e medidas na prevenção e deteção precoce e medidas na área do diagnóstico e do tratamento”, conforme se lê no despacho publicado em "Diário da República") e, portanto, também tem algo a dizer sobre isso. Admite que “ainda não existem todos os serviços específicos que gostaríamos que existissem para as pessoas com demência” mas lembra que “foi preciso esperar 30 anos” para que essa mesma estratégia na área das demências avançasse e garantir, assim, “que no futuro as pessoas com diagnóstico de demência tenham um percurso facilitado”. “Ainda há muito trabalho a fazer, é verdade, mas as coisas vão mudar.”

É a música quem tira Una Vida da “escuridão”

É a cantar num bar de Nova Orleães que primeiro conhecemos Una Vida, e se é através da música que a doença começa a manifestar-se — há letras de canções que começam a ser esquecidas — é também ela quem tira Una Vida da “escuridão”, nas palavras do médico Álvaro Cruz. Daí que a conversa tenha começado logo com a questão: qual a importância da música aqui?

Catarina Alvarez nota que além da “fixação que a personagem tem por determinados objetos, há essa ligação à música que mostra como, no final, as pessoas com Alzheimer acabam por concentrar-se em três ou quatro essenciais que as ligam à vida”. Teresa Maia lembra que há já vários estudos sobre o assunto, sobre o papel da música e as suas “vantagens na intervenção nas pessoas com demência”, mas refere que tanto pode ser esta atividade como outra, “desde que esteja relacionada com a identidade da pessoa”. “O importante é que essa atividade seja significativa para a pessoa”, complementa Catarina Alvarez.