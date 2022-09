Sócrates. Mais dúvidas do que certezas

José Sócrates enfrentou o primeiro julgamento desde que foi acusado de 31 crimes pelo Ministério Público, incluindo corrupção. Entre a semana passada e esta, num total de 29 horas de interrogatório, foi confrontado com as perguntas do juiz de instrução Ivo Rosa, que tem nas mãos o seu futuro próximo. Será ele a decidir se Sócrates vai a julgamento e por que crimes.

O juiz proibiu a entrada de jornalistas/assistentes na sala de audiências do Tribunal Central de Instrução Criminal — apesar de haver duas decisões judiciais em sentido contrário (e uma a favor) — mas, de acordo com várias fontes ouvidas pelo Expresso, as 29 horas de interrogatório cerrado deixaram mais ou menos tudo na mesma: José Sócrates teve algumas dificuldades para explicar os avultados empréstimos que recebia do amigo “de mais de 40 anos”, Carlos Santos Silva, também acusado no processo e o próximo arguido a ser ouvido nesta fase de instrução. Por outro lado, vai ser difícil para o Ministério Público conseguir provar as acusações de corrupção que imputa ao ex-primeiro-ministro.

