Já se fala muito sobre burnout e até se pode continuar a falar, mas este e outros problemas de saúde mental nas empresas não vão ser resolvidos enquanto “não se colocar a tónica na forma como as empresas são geridas e não nos seus trabalhadores, que acham que, se não são capazes de gerir o stress ou a ansiedade ou a pressão, o problema é deles ”, defendeu Paula Serpa, conselheira e psicoterapeuta, durante o festival Mental.

O tom mais conciliatório foi adotado por Samuel Antunes, docente e investigador no ISPA (Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida), que a dada altura da conversa, e já depois de muito se ter falado sobre a quase impossibilidade de provar uma situação de assédio laboral devido “à cultura do silêncio” que impera nas empresas e organizações em Portugal, refere que “há boas práticas noutros países” e que Portugal “não precisa de inventar nada, porque está tudo inventado, só precisa de aplicar”. Um exemplo dessas práticas? “A realização de auditorias externas, para que não tenha de ser o suposto agressor ou a suposta vítima a provar o que quer que seja, como acontece no nosso país.”

fotografia cedida pela organização

Não será isso demasiado optimismo?, perguntam-lhe, mas Samuel Antunes, também diretor do Programa de Promoção da Saúde Mental no Trabalho da Ordem dos Psicólogos Portugueses, não se revê na sugestão: “Acredito que as coisas podem ser diferentes, até porque conheço várias realidades em que o são. Acredito que é possível ter locais de trabalho saudáveis e que o trabalho possa servir não apenas para ganhar dinheiro, mas também para evoluir e crescer”. E, desafiando mais a plateia do que os seus interlocutores, pergunta: “Porque é que o trabalho e as empresas têm de ser um inferno?”.

Terceira edição do festival Mental dá destaque ao tema do burnout

O tema desta “talk” organizada pelo festival Mental — evento que pretende alargar a discussão sobre a saúde mental através do cinema e outras artes, e que decorre em Lisboa e no Porto até dia 23 novembro — era o burnout, classificado este ano pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma doença, mas falou-se sobretudo sobre assédio moral e sexual nas empresas e organizações, e a forma como contribui para situações de esgotamento profissional. À conversa, seguiu-se a exibição de um filme relacionado com o tema, “Whiplash”, de 2014.

Samuel Antunes sublinha que “há países em que as organizações e empresas têm uma figura de referência, designada e eleita pelos trabalhadores, a quem as pessoas com queixas de assédio se dirigem”. Um país considerado exemplar nessa área? A Bélgica, aponta, país cuja “legislação tem permitido reduzir significativamente os casos de assédios nas empresas”. “É aí que temos de chegar, em vez de continuar a ter pessoas que não falam, não denunciam, porque têm medo de perder o emprego.”

Mas para Carlos Lacerda, médico psiquiatra que trabalhou no antigo hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, e que também participou na conversa, a questão tem algumas arestas. “É muito difícil provar uma situação de assédio, é sempre a palavra de um contra o outro, e o que acontece é que as pessoas acabam por aceitar vários tipos de humilhação, por achar que faz parte, que é uma espécie de ritual de passagem. Há muitas mais situações destas do que nós imaginamos”, refere.

Conselheira e psicoterapeuta, Paula Serpa denuncia aquilo a que se refere como uma “cultura com medo da denúncia” que dificulta, ou impede mesmo, a responsabilização dos agressores no meio laboral. “A narrativa do bufo e do queixinhas ainda está muito enraizada”, refere, contando que “várias vezes”, durante as suas consultas, teve de “convencer a pessoa em situação de violência no trabalho a sindicalizar-se”. “Enquanto não sentirem que têm um suporte, as pessoas não conseguem sair destas situações.” Além disso, diz, “a vítima acha sempre que a culpa é dela, interioriza isso, acha que não é suficientemente boa ou talentosa e por isso é que está a ser vítima de determinado abuso”. “Impunidade” também é um termo que Paula Serpa vai utilizando ao longo da conversa para se referir aos casos de assédio. “Há muito esta ideia do quero, posso e mando, e nada me vai acontecer.”

“A possibilidade de errar também tem de fazer parte da nossa cultura”

“É possível ter empresas saudáveis?”. A pergunta é colocada pelo orador, o jornalista Paulo Dentinho, e é Samuel Antunes quem toma a palavra. Para ter empresas assim, diz, “é preciso ter pessoas mais saudáveis, algo que poderá ser garantido através dos processos de seleção. “É preciso mudar esta ideia de que, para ter sucesso, vale tudo.” A possibilidade de errar também tem de fazer parte da nossa cultura”.

O docente, que também dá formação e aconselhamento na área da saúde mental a diretores e executivos de empresas portuguesas, compara o ambiente tóxico da escola de música que aparece no filme (a “melhor do país”, segundo o protagonista) ao de muitas empresas, e os seus estudantes, “que parecem máquinas, sem capacidade de reagir a tanta humilhação”, aos trabalhadores dessas mesmas empresas. “Onde está a liberdade? Só se vê perda de dignidade, e em nome de quê? Só para trabalhar na maior empresa? E qual o preço a pagar por isso?”. É preciso, reforça, “mudar esta cultura que prevalece tanto nas escolas, como nos hospitais, e nas pequenas e grandes empresas” e é preciso “criar uma cultura da saúde mental em vez de continuarmos a viver numa cultura da doença mental.”

Paula Serpa concorda, e chama até a atenção, em jeito de crítica, para o facto de a promoção da saúde mental nas empresas e organizações estar “direcionada para os trabalhadores e não para as lideranças”. “As pessoas ficam a acreditar que, se não são capazes de gerir o stress ou a ansiedade ou a pressão, o problema é delas, porque são demasiado perfecionistas ou porque são fracas. E sentem-se muito culpadas.” Aliás, de cada vez que é convidada para dar formação aos funcionários de determinada empresa sobre stress e ensinar estratégias de lidar com isso, Paula Serpa diz sentir-se culpada porque em vez de estar a ajudar só está a “a contribuir para o problema”. “É preciso colocar a tónica na forma como as empresas são geridas. Está tudo muito focado nos trabalhadores e pouco nos seus chefes.”