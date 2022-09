Mãe que abandonou bebé estava escondida há meses

Entre 20 e 30 pessoas vivem na rua na zona de Santa Apolónia, para lá da linha do comboio, junto ao rio. Sara, a jovem de 22 anos que terça-feira abandonou o filho recém-nascido num ecoponto, sem nenhum agasalho e ainda com sangue do parto, era uma delas. Mas nenhum dos técnicos e voluntários das instituições que dão apoio aos sem-abrigo naquela área a conhecia. “Não havia qualquer registo de uma mulher grávida a pernoitar ali. Nunca foi vista nem estava referenciada”, diz Américo Nave, diretor executivo da Associação Crescer, que coordena a intervenção psicossocial naquela zona de Lisboa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos