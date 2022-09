Há seis novas investigações no caso de Tancos. Ex-diretor da PJ investigado

Os procuradores do processo de Tancos abriram seis investigações autónomas já depois de terem concluído a acusação, a 25 de setembro. Dois dos novos casos são de corrupção e de peculato, crimes completamente diferentes dos que são apontados aos 23 arguidos, acusados sobretudo de associação criminosa ou tráfico de armas. O Ministério Público não revela quem são os suspeitos nestas duas novas certidões, abertas no final de outubro, mas não está afastada a hipótese de terem como alvo mais militares ligados ao caso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos