O bebé “tinha uma hemorragia ativa no cordão umbilical, hipotermia grave e dificuldades respiratórias”: palavras do salvador de “Salvador”

O bebé foi encontrado no lixo, perto da discoteca Lux, em Lisboa, por um sem-abrigo. Depois do alarme, o primeiro a socorrê-lo foi Luís Pedro Nunes, um técnico de emergência pré-hospitalar. Nunes, ouvido esta quarta-feira pelo “Diário de Notícias”, contou que identificou três problemas naquele momento: “[O bebé] tinha uma hemorragia ativa no cordão umbilical, hipotermia grave e dificuldades respiratórias”.

Depois da missão de salvamento, aquela ligação não se ficou por aí. Luís Pedro Nunes deslocou-se ao Hospital D. Estefânia para saber como estava o recém-nascido: "As enfermeiras no hospital perguntaram-me que nome lhe queria dar”, contou ao “DN”. “Tenho uma filha, gostava de ter um filho mas se calhar não vou conseguir e, se tivesse, seria Salvador. Foi o que disse e elas concordaram. Pela situação em si e porque gosto do nome".

Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se esta quinta-feira à tarde com o sem-abrigo que resgatou o bebé de um contentor de lixo na zona de Santa Apolónia, em Lisboa. Saído da Web Summit, o Presidente da República dirigiu-se de seguida para o local para agradecer pessoalmente o "gesto cívico e humano" do cidadão que salvou o bebé.

Antes, em declarações à saída da Web Summit, no Parque das Nações, onde esteve esta quinta-feira na sessão de encerramento, o Presidente elogiou o gesto do homem que disse querer conhecer e "agradecer-lhe pessoalmente".

O recém-nascido, do sexo masculino, foi encontrado e entregue aos cuidados do INEM, que o encaminhou para o Hospital da Estefânia. Tudo aconteceu na noite de terça-feira, quando o próprio Marcelo se encontrava, noutro local, reunido com vários sem-abrigo de Lisboa.

A Polícia Judiciária tem desde esta quarta-feira imagens de videovigilância que abragem o ecoponto junto à discoteca Lux, onde um recém-nascido foi abandonado após o parto.