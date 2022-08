Correia de Campos: Salário médio fixo é “ficção”

O cálculo do salário médio deve ser feito em função do ordenado máximo e mínimo de cada sector e a ideia de um bónus de assiduidade na função pública é “uma medida estranha que tem que ter vida curta”, diz António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde e atual presidente do Conselho Económico e Social, em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira.

A criação de um salário médio fixo não é “uma solução de grande utilidade”, segundo Correia de Campos. Tal deve ser feito deve ser feito “sector a sector”. “Salários médios garantidos, como o garantido do salário mínimo, é um pouco ficcional. Pode-se criar metas proporcionais dentro de cada sector e dizer que o salário mediano de um determinado sector deve ser correspondente a uma percentagem do valor do salário máximo e a uma percentagem do valor do salário mínimo. É ter uma chaveta de valores percentual e não andar à volta de um número monetário”, defende.

Quanto à ideia lançada pela ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, de criar um bónus para funcionários públicos que não faltem ao trabalho, o representante do CES afirma que “não se pode dizer que tenha muita racionalidade”.

“Não quero manifestar-me abertamente contra uma medida dessas, mas acho que se for lançada deve ter uma vida curta, deve ser puramente conjuntural e dirigida a uma situação de crise, a sectores onde haja um elevado absentismo injustificado. A atribuição de um bónus por assiduidade pode talvez ser adotada. Mas são medidas conjunturais, que devem ser adotadas raramente. Não se pode planear uma estratégia de gestão das retribuições da função pública com base em estratégias desse tipo. Deve-se adotar estratégias positivas e não negativas”, afirma.