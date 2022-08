Arsénio Reis deixa a direção editorial da TSF

O jornalista Arsénio Reis vai deixar a direção editorial da rádio TSF para exercer novas funções relacionadas com a internacionalização da Global Media, anunciou esta quinta-feira a empresa.

"No contexto da reestruturação do Global Media Group e das estratégias em curso para as suas várias marcas, Arsénio Reis foi convidado a aceitar um novo desafio, estratégico, ligado à internacionalização do Grupo e a uma nova visão de futuro", lê-se num comunicado interno a que a Lusa teve acesso.

Arsénio Reis, que está na direção da rádio desde julho de 2016, vai ser substituído interinamente por Pedro Pinheiro, atualmente diretor-adjunto. Os outros dois elementos da direção, Ricardo Alexandre, diretor-adjunto, e Anselmo Crespo, subdiretor, mantêm-se nas mesmas funções.

A administração da empresa, que assina o comunicado, afirma que Arsénio Reis "deixa na TSF a marca de um jornalismo de qualidade, informado e independente", e destaca "as suas capacidades de gestão de projeto e de equipas", agradecendo "o profissionalismo, o empenho e a lealdade" do jornalista ao longo de vários anos na TSF.