Quem vai tomar conta do bebé encontrado no lixo?

Até agora, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ainda não recebeu qualquer pedido judicial para acolher o recém-nascido que foi encontrado num caixote de lixo em Santa Apolónia, em Lisboa. Este é o primeiro passo necessário para que o menino seja acolhido numa instituição enquanto permanece à guarda do Estado - por agora está à responsabilidade do Instituto de Segurança Social e dos grupos de trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

“A Santa Casa ainda não foi contactada nem pelos serviços sociais do hospital [Dona Estefânia], nem pelo tribunal”, garante ao Expresso fonte oficial da instituição. Em casos de necessidade de acolhimento de crianças até aos seis anos no concelho de Lisboa, este é quase sempre feito pela Misericórdia.

Ao que o Expresso conseguiu apurar, em situações de abandono como esta, cabe aos serviços sociais hospitalares informarem o tribunal, que deve em seguida decretar o acolhimento. E isto pode acontecer de duas formas: se for necessário acolher com emergência, a criança é levada assim que possível para a instituição e, só alguns dias depois, o juiz valida a decisão (o que não será o caso desta vez, pois o bebé permanece internado e ainda precisa de mais algum tempo até ter alta) ou então é decretado o acolhimento, a instituição recebe o pedido e só depois a criança é entregue.

Paralelamente a tudo isto, prossegue a investigação ao abandono. Neste caso já nas mãos da Polícia Judiciária, que está a tentar identificar os familiares do recém-nascido. Se for possível identificar familiares da criança abandonada, esta em vez de ser levada para uma instituição pode ser entregue aos cuidados da família no pressuposto de que reúnem as condições para o fazer.

Conseguir ou não contactar familiares é também determinante para a continuidade do processo. Não havendo alguém identificado, na teoria, a entrada para o sistema de adoção é menos demorado. Havendo, o processo pode prolongar-se por mais tempo porque, antes de ser decretada a adoptabilidade do menor, é preciso verificar se entre os familiares mais próximos alguém pode ficar com a responsabilidade da criança.

Em declarações ao Expresso, Luís Villas-Boas, diretor do Refúgio Aboim Ascensão, recorda que o juiz tem o poder de decretar a adoção imediata de uma criança, socorrendo-se da figura da indignidade (não acontece com frequência). “É retirar de imediato o direito parental em situações muito específicas que, na minha opinião, se deve aplicar em casos de abandono como este”, defende o diretor daquela instituição de solidariedade social.

Dez recém nascidos abandonados no ano passado

Só em 2018, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) registou 254 casos de crianças abandonadas, dez das quais tinham menos de seis meses de vida. Estes números incluem crianças em situação de ausência temporária ou permanente de suporte familiar, abandonadas ou entregues a si próprias, assim como crianças e jovens não acompanhados.

Os rapazes entre os 15 e os 17 anos são os casos mais frequentes, pode ler-se no relatório de atividades do ano passo da CPCJ. Comparativamente a 2017, houve uma diminuição do número total de casos: registaram-se 285 situações de abandono. No entanto, olhando apenas para os recém-nascidos, registaram-se oito casos.