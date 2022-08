Bebé com doença rara abandonado num hospital em Itália

Um bebé que sofre de uma doença rara foi abandonado num hospital de Turim (Itália), onde as enfermeiras o vão passando de corredor para corredor, na esperança de que seja possível atribuir-lhe um quarto próprio, ou que se descubra outro local para viver. Giovannino, nome que foi dado à criança agora com quatro meses, sofre de ictiose arlequim, uma condição potencialmente letal.

A ictiose harlequim é uma doença congénita que torna seca e grossa a pele do bebé, acabando por fazer com que se rache. O característico aspeto escamado com que a pele fica vai a par com a suscetibilidade a infeções perigosas, bem como eventuais dificuldades em comer e até respirar. Esta condição é muito rara - atinge menos de um bebé num milhão - e a maioria das crianças que nascem com o problema vivem menos de um ano.

Além de lhe aplicarem creme hidratante todos os dias, as enfermeiras evitam que Giovannino fique sujeito à luz do sol, o que seria bastante perigoso para ele. A chefe da unidade neonatal do Hospital de Sant'Anna, em San Fermo della Battaglia, na província de Como, onde o bebé se encontra, contou ao diário "La Repubblica": "Ele é um miúdo giro que sorri e adora ser passeado à volta da ala. Fica feliz quando alguém o faz ouvir música".

Outra funcionária do hospital, uma enfermeira, diz não saber de onde vem o bebé, quem são os seus pais ou por que motivo ele se encontra ali. Em relação ao futuro próximo de Giovannino, diversas possibilidades estão a ser consideradas pelas autoridades responsáveis, mas nada parece estar decidido para já.