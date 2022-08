Ordem dos Médicos contrata com urgência advogados para casos disciplinares

A instância disciplinar da Ordem dos Médicos na região sul vai ter mais peritos ao serviço. Com mais de 1500 processos em tramitação, a Ordem vai “contratar uma equipa de advogados, com experiência no setor, de forma a permitir uma recuperação efetiva de processos em atraso”. A decisão surge na sequência do escândalo com o obstetra que há vários anos tinha acusações de alegada má prática na origem de malformações severas em bebés.

Em comunicado, a delegação do Sul da Ordem faz ainda saber que a “contratação terá devidamente especificada um conjunto de objetivos e de prazos a cumprir” e “será aberto de imediato um procedimento ao abrigo das regras de contratação pública, com carácter de urgência”. A par deste reforço na área jurídica, será também contratada, com urgência, uma equipa de consultoria para “rever todo o modelo de tramitação de processos, com vista a avaliar todas as áreas passíveis de melhoria”. Foi igualmente decidido, “incorporar, de imediato, no secretariado do Conselho Disciplinar Regional do Sul um funcionário, por mobilidade interna”. E o quadro do secretariado poderá ainda vir a aumentar.

15 médicos com múltiplas queixas

A pedido do Conselho Regional do Sul da Ordem, a instância disciplinar tem 15 dias para definir uma grelha de prioridades, tendo em conta “a proximidade de prescrição, a gravidade dos processos e a existência de multiplicidade de processos”. Neste momento, há 15 médicos com mais de três queixas pendentes, num total de 61 processos relacionados.

E “para iniciar de imediato”, o site dos médicos do Sul será adaptado para permitir divulgar dados sobre os processos disciplinares na região. A análise já realizada indica, por exemplo, que “há um número muito elevado de processos herdados (945) e um crescimento muito significativo de casos entrados: em 3 anos, o número de queixas duplicou, passando de 335 para 669”. Além disso, regista-se “um elevado número de processos pendentes (214), por não resposta de outras entidades, num universo de 1699 processos em tramitação”.