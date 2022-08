Tancos. Juiz dá mais um mês aos suspeitos para prepararem defesa

Os 23 acusados do caso de Tancos vão ter mais um mês para prepararem a estratégia de defesa. A instrução pode ser agora pedida até 25 de novembro, apurou o Expresso. O juiz de instrução João Bártolo prolongou o prazo depois de vários pedidos de advogados uma vez que se trata de um processo de alta complexidade que tem mais de 40 volumes e dezenas de apensos.

Uma vez que a acusação foi deduzida a 25 de setembro os arguidos passam a ter agora dois meses para ler as milhares de folhas e centenas de ficheiros de vídeo e áudio que fazem parte do extenso processo.

Alguns dos arguidos já anunciaram o pedido de abertura de instrução mas outros ainda não decidiram se o vão fazer. A fase de instrução é o momento em que as defesas rebatem os argumentos do Ministério Público a um juiz de instrução que decide depois se leva o caso a julgamento nos termos exatos da acusação.

Os principais suspeitos do processo, que investiga o roubo e posterior achamento do arsenal de Tancos, são o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-número um da Polícia Judiciária Militar (PJM), coronel Luís Vieira, bem como vários militares daquela polícia e da GNR. O alegado líder do assalto é o ex-fuzileiro João Paulino, que se encontra em prisão preventiva.

Dos 23 arguidos, 9 estão acusados do planeamento e realização do furto. O material militar subtraído, no valor de cerca de 35 mil euros, algum de alta perigosidade, foi depois transportado para o terreno de uma familiar de um dos arguidos, onde ficou guardado. Estes indivíduos foram acusados por crimes de terrorismo (com referência ao crime de furto), de tráfico e mediação de armas, de associação criminosa, bem como de tráfico de estupefacientes.

Os restantes 14 arguidos, neles se incluindo militares da PJM e da GNR, de diversas patentes, um técnico do laboratório da PJM e o ex-ministro da Defesa Nacional, são suspeitos da encenação que esteve na base da recuperação de grande parte do material militar subtraído. Estão todos acusados pelos crimes de favorecimento pessoal e denegação de justiça e prevaricação, sendo que os militares e o técnico do Laboratório estão também acusados, designadamente, por crimes de falsificação de documento, tráfico e mediação de armas e associação criminosa.

Oito dos suspeitos do assalto encontram-se em prisão preventiva e 11 (militares e técnico de laboratório) estão suspensos de funções. Os restantes encontram-se sujeitos à medida de coação de proibição de contactos.