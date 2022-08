Doenças hereditárias: a ditadura do sangue

Vítor Sobral é um homem sentado no centro do seu próprio labirinto. A luz do dia luta o suficiente para iluminar a sala, e Vítor espera sereno na cadeira de rodas. A sua casa na Póvoa de Varzim não é uma casa triste, e a sua história também não. Do pai herdou o dia do nascimento e o gene da morte. Há 22 anos começou a lutar contra o segundo. Estava em Toronto, no Canadá, a mais de 5 mil quilómetros da sua sala de estar. “Tinha 30 anos. Ligaram-me e no início pensei que fosse um telefonema a brincar. Depois percebi que era a sério.” A corrida estava praticamente no fim. Vítor não conhecia Jeff Krosnoff, não era fã das corridas a 300km/h do IndyCar, não havia reservado um bom lugar no circuito. Ainda assim, o acidente mortal do piloto norte-americano mudou-lhe a vida. Esteve 15 dias na lista de espera, e em menos de uma hora estava no hospital. A sorte não lhe falhou, a tragédia alheia também não, o sistema de saúde canadiano muito menos. Ao receber o fígado de Jeff Krosnoff, tornou-se a segunda pessoa com “a doença” a ser transplantada com sucesso em Toronto. O primeiro tinha sido o irmão mais velho, um mês antes. “E na altura até houve uma notícia no jornal, por outra coisa: fui o primeiro doador de fígado vivo na cidade. Há muita gente que não sabe, mas mesmo precisando de transplante, podemos doar o nosso fígado. O meu foi para uma senhora italiana lá do Canadá. Éramos do mesmo tipo sanguíneo. Correu tudo bem.”

Até aí não tinha corrido tudo bem. Vítor está na sala de sua casa e continua sereno, fala em voz baixa, não se esquece de nada. “Fui para o Canadá no dia 11 de janeiro de 1974. Tinha oito anos. Quando chegámos o meu pai adoeceu.” A avó paterna já tinha passado pelos mesmos sintomas a partir dos 50 anos, mas quando Vítor começou a trabalhar — tinha 15 anos — nunca pensou que fosse passar pelo mesmo. “Cheguei a andar com ele ao colo, tirá-lo e pô-lo no carro, levá-lo às consultas.” A mãe não falava da doença; ninguém na família a encarava de frente, fintavam-se as fraquezas, banalizavam-se as dores, deixavam o mal-estar entranhar-se no dia a dia. Aos 22 anos Vítor deixou cair a primeira pedra. Trabalhava na construção civil, deixou de sentir a coxa, depois os pés, as pernas. Ainda tentou continuar a trabalhar no vazio do corpo, mas perdeu a sensibilidade nas mãos, deixou de sentir o frio e o calor, a fraqueza começou a persegui-lo. Largou os negócios e veio para Portugal; tinham passado oito anos, o mal-estar crescera, os dias bons deixaram de existir. Cá, os médicos transformaram o “malzinho” do pai na doença séria que era. Mas não lhe deram esperança. “Andei dois anos a ouvir nãos. Fiz exames em três hospitais, mas todos diziam que não havia volta a dar, que estava demasiado fraco. Tinham medo que morresse no bloco...” É aqui que deixa de falar. Margarida, a companheira, ajeita-se na cadeira do lado e sentencia: “Em Toronto arriscaram.”

