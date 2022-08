Carne na consciência. Pode o consumo de animais ser coisa do passado?

Rosa vive em Lisboa, tem 12 anos e uma preocupação planetária. Já não lhe bastavam as alterações de humor próprias da idade, as pequenas, médias e grandes arrelias que decorrem da escola, das amizades, das disciplinas, dos professores e dos testes, de uma bateria de autodenominados influencers que a tentam condicionar, de uma legião de youtubers que a tentam influenciar, do tipo do 8º ano que anda sempre com um fato de treino do Benfica e se arma em bully nos intervalos, ainda tem de se preocupar com as alterações climáticas. Não é uma preocupação, como a moinha que se tem na véspera de um teste de Matemática. É como um pesadelo, daqueles capazes de lhe tirar o sono, mesmo com toneladas nas pestanas. Nem numa daquelas séries psicodramáticas de adolescentes que se descarregam da Netflix se poderia imaginar cenário pior.

Gerações e gerações de adultos irresponsáveis andaram a pintar o seu futuro de negro. Rosa sentiu que estava na altura de tomar medidas individuais para inverter o futuro inevitável, caso cada pessoa não atue da maneira que pode, contrariando o coletivo procrastinador. Para começar, acabaram-se as banhocas de 45 minutos, as luzes acesas em cada canto da casa, restrições severas às palhinhas e aos sacos de plástico. A consciência ambiental envolve muito trabalho e muita força de vontade. É como se um mundo a atraísse irresistivelmente e outro lhe chamasse à razão. Por um lado, há uma voz íntima que lhe diz: “Escolhe o bitoque, pede à tua avó um iPhone de última geração para o Natal, miúda.” E uma contravoz, que refreia os seus apetites de consumo, que são tantos. Em casa, na rua, na escola, em todos os ecrãs da sua vida. Não tem culpa de ter nascido num mundo refém do capitalismo desenfreado, que consome o mais que pode, como se não houvesse amanhã. Há coisa de três meses, tomou uma decisão muito importante. Anunciou aos carnívoros da família que era vegetariana. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Foi uma medida, consciente, informada, pessoal. Não é uma moda, nem o efeito Thunberg. É uma opção. Sabia que a escolha era a parte fácil do processo. E que a parte difícil consiste na sua manutenção.

