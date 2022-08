O estranho envelope com joias que chegou à prisão de Lisboa

Marco está detido há menos de seis meses no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) por tráfico de droga e já é um dos nomes conhecidos da cadeia. No início de agosto, uma sobrinha enviou-lhe uma carta diferente das que os reclusos recebem habitualmente dos familiares. Provavelmente desconhecendo as regras dos estabelecimentos prisionais, em que cada preso é obrigado a abrir a correspondência em frente aos guardas, Jennifer colocou no interior do envelope três bolsas e um curto bilhete escrito à mão.

O nome de três técnicas de reinserção social daquela prisão lisboeta vinha inscrito — e colado com fita cola — em cada um dos pequenos sacos vermelhos. Mas o que mais surpreendeu os guardas foi o recheio.

