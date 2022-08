Nove bares de Santos apanhados a vender alcool a menores

Chamou-se "Operação Halloween" e, como o próprio nome indica, decorreu durante a chamada "noite das Bruxas". Entre as zero e as 5 horas, duas divisões da PSP de Lisboa estiveram na zona de Santos e visitaram 14 estabelecimentos de diversão nocturna. Resultado final: 9 contra-ordenações, no valor de 2 500 euros cada, levantadas a nove estabelecimentos por venda de álcool a menores e dois estabelecimentos encerrados por não irregularidades diversas.

Ao Expresso, o comissário André Serra, do comando metropolitano de Lisboa da PSP, esclareceu ainda que foram identificados pela polícia 14 menores, por terem acusado consumo de alcool. Os jovens foram entregues aos respectivos pais e feita a participação da ocorrência à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. "O consumo de alcool por parte de menores não é crime, mas indicia um comportamento de risco", esclarece aquele responsável da PSP. Já a venda de alcool a menores de idade é proibida por lei e sujeita a multas que, em caso de reincidência, podem levar mesmo ao encerramento compulsivo dos estabelecimentos comerciais.

A PSP não revela os nomes dos estabelecimentos apanhados a vender alcool a menores, nem os motivos que levaram a polícia a encerrar dois dos estabelecimentos fiscalizados. O Expresso apurou, entretanto, que os dois autos de encerramento foram passados a uma roulotte de venda de comida e à esplanada situada junto ao chafariz que existe na zona de santos.

Raid no trânsito

Na mesma altura em que a 1ª e 4ª divisões da PSP de Lisboa actuavam na zona e Santos, também a PSP organizou uma mega-operação de fiscalização do trânsito em toda a área metropolitana de Lisboa. Chamou-se "Operação Atlântida" e fez deslocar meios policiais para dez àreas diferentes da capital para controlo das infracções ao código da estrada.

Segundo a mesma fonte policial, foram fiscalizadas mais de 1 200 viaturas e realizados mais de 900 testes de alcool aos condutores, das quais resultaram 8 detenções e 64 contra-ordenações.