Mais um fim-de-semana no Garcia de Orta sem urgência pediátrica

“Só segunda-feira recolhemos todos os dados para sabermos se muita gente continuou a procurar o serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), ou não”, diz Ivone Ferreira, assessora de imprensa daquela instituição pública. “Só nessa altura conheceremos também os números de utentes que procuraram os serviços complementares de atendimento, como o Centro de Saúde Rainha D. Leonor, em Almada, ou o Centro de Saúde da Amora. Vamos ainda ter acesso à opinião das grandes estruturas como o Hospital de Santa Maria ou o Hospital D. Estefânia”, adianta.

Ivone Ferreira fala-nos a meio da manhã deste sábado, o terceiro fim-de-semana em que o serviço de Urgência Pediátrica do HGO, em Almada, está encerrado.

Porta fechada, a urgência tem apenas afixado uma folha de papel com a indicação de que o serviço está encerrado desde as 9h de dia 1 de novembro até às 8h30 de dia 4 de novembro. E a de que serviços alternativos existem, quer para casos de emergência, quer para doenças agudas. O mesmo papel alerta para a necessidade de entrada em contacto com o 112 ou com a Saúde 24.

À hora a que chegamos não há crianças a precisar de atendimento imediato. Todos os funcionários do HGO avisam que o serviço de urgência está fechado. Ficamos por ali, mas o cenário não muda. Parece que já toda a gente se habituou a que, aos fins de semana é assim e vai ser assim pelo menos até dia 18 de novembro.

A falta de médicos para cumprir as escalas de fim-de-semana ditou o temporário encerramento do serviço. O Hospital tem 28 profissionais, mas apenas sete trabalham na urgência e só quatro fazem noites.

O problema já esteve para ser solucionado com a ajuda da União das Misericórdias, mas não foi possível coordenar os horários dos médicos das Santas Casas com as escalas do serviço de urgência pediátrica. Agora, o hospital aguarda pelo desfecho de um concurso público que permitirá a entrada de mais médicos, mas também pela nomeação de um novo coordenador de serviço.

A unidade de neonatologia e a urgência interna de pediatria estão a funcionar com normalidade.