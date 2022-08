Dia de todos os santos com 240 acidentes e 3 mortos

Uma colisão entre um carro e uma moto, no IP2 perto da Vidigueira, provocou a morte a três adultos (dois homens e uma mulher de cerca de 40 anos) e ferimentos ligeiros a duas crianças de 5 e 9 anos. O acidente ocorreu ao final da tarde de sexta-feira, dia de Todos os Santos e foi o mais grave incidente registado pelo comando geral da GNR.

Segundo informações prestadas pelas autoridades no local, o trânsito chegou a estar interrompido naquela via, para onde foram mobilizados 27 operacionais e 10 viaturas dos bombeiros, GNR e serviços de emergência de Saúde. Uma das vítimas do acidente foi ainda retirada com vida do local do acidente, mas acabaria por acabaria por morrer na ambulância que a transportava para o Hospital de Beja.

Segundo os dados mais recentes do Comando Geral da GNR, este foi o acidente mais grave registado, até agora, no quadro da Operação Todos os Santos, montada para fazer face ao aumento de trânsito nas estradas portuguesas, motivado pelo fim de semana prolongado.

Mas, entre as 0 horas de dia 1 de Novembro e as 0 horas deste sábado, os números da GNR apontam para um total de 240 acidentes, dos quais resultaram 3 mortos, 6 feridos graves e 92 ligeiros. O maior número de acidentes foi registado no distrito do Porto (38), logo seguido por Lisboa (23) e Aveiro e Braga (ambos com 21). Em nenhum destes distritos, porém, houve registo de mortos ou de feridos considerados graves. Já em Leiria, com 11 acidentes registados, houve 2 feridos graves e um ferido ligeiro.