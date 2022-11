Montijo. Plataforma Não lamenta falta de respostas de Declaração de Impacte Ambiental

A Plataforma Cívica Aeroporto na BA6 -- Montijo Não! considerou esta quarta-feira que a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada confirma as preocupações do movimento e não dá resposta aos problemas decorrentes da localização do aeroporto naquele concelho.

A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), divulgada na quarta-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), relativa ao aeroporto do Montijo e que viabiliza o projeto com parecer "favorável condicionado" é "a confirmação" de que o movimento tinha razão, disse à Lusa José Encarnação, da Plataforma Cívica Aeroporto na BA6 -- Montijo Não!

A avaliação divulgada pela APA não responde, segundo José Encarnação, às questões levantadas pelo movimento sobre "esta má solução".

A DIA inclui um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros, mas, afirmou "nem que fossem 480 milhões de euros isto não passava a ser bom", já que a verba não resolve "os problemas imitigáveis, nem as perdas ambientais, de biodiversidade ou as perdas para a segurança das populações".

Contactado pela Lusa o porta voz do movimento lamentou que a DIA não refira, por exemplo, "uma zona industrial contingente e perigosa que vai ser sobrevoada intensamente", no Barreiro, entre outros "danos" que, no entender, do movimento o aeroporto "poderá causar às pessoas".

O Movimento, que diz saber que nenhuma associação ambiental deu parecer positivo ao projeto, exige ter acesso ao relatório das 1.180 participações registadas na consulta pública para saber "em que sentido foram feitas".

Sem dispensar uma análise mais aprofundada do relatório, a plataforma considera claro que "há efetivos prejuízos para o ambiente, para a avifauna e para as pessoas", que levam o movimento a continuar a rejeitar a localização no Montijo.

"A proposta de DIA favorável condicionada foi de imediato comunicada ao proponente, a ANA -- Aeroportos de Portugal, S.A., que tem agora até 10 dias úteis para se pronunciar sobre o seu teor", frisa.

O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto.

Em 08 de janeiro, a ANA -- Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.