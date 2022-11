Governo disponível para ajudar bebé que sofre da mesma doença de Matilde em Toronto

A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas manifesta-se disponível para ajudar a família de Eva, a bebé filha de luso-canadianos que foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal – Tipo 1 em Toronto. “A situação continuará a ser acompanhada pelos serviços consulares, na medida das suas competências e atribuições. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas estará ao dispor da família caso seja formulado algum pedido de apoio adicional”, afirma ao Expresso fonte oficial do gabinete de Berta Nunes.

Ricardo e Jéssica Batista, os pais da bebé, ainda não solicitaram ajuda, segundo o Consulado Geral de Portugal em Toronto, tendo o casal recorrido apenas em agosto aos serviços consulares para efeitos do registo de nascimento de Eva. No entanto, a secretária de Estado das Comunidades garante estar disponível para responder a um pedido de auxílio adicional.

Eva nasceu no passado dia 11 de agosto em Toronto e foi-lhe diagnosticada às sete semanas uma Atrofia Muscular Espinhal - Tipo 1, a mesma doença de Matilde, a bebé portuguesa a quem foi administrado o Zolgensma, conhecido como o fármaco mais caro do mundo, no valor de dois milhões de euros.

Em meados deste mês, os pais de Eva lançaram a campanha 'ForEvaStrong' com vista a angariarem fundos para terem acesso ao mesmo medicamento que não está aprovado no Canadá. Neste momento, a bebé está a ser tratada com Spinraza, o fármaco para esta doença rara que é comparticipado a 100% em Toronto.

Entretanto, foi lançada também uma petição online para apelar à ministra da Saúde canadiana, Ginette Petitpas Taylor, a aprovação do Zolgensma no país.

Em Esposende estão a ser promovidas várias iniciativas para ajudar a família luso-canadiana. Depois de uma caminhada solidária, vai realizar-se este sábado um concerto no Pavilhão Municipal de Fão, cujos fundos reverterão na totalidade para a conta da Eva.

Os pais de Matilde, que assumiram uma missão de ajudar outras crianças com doenças neuromusculares, também ainda não foram contactados pela família da bebé filha de luso-canadianos. Na página do Facebook 'Matilde, uma bebé especial', Miguel Sande e Carla Martins atualizaram esta semana o estado de saúde da filha, adiantando que teve alta e que continuará em casa a fazer a medicação e ventilação assistida.

Os pais de Matilde garantem ainda ter ajudado já 29 crianças com os donativos que foram angariados numa campanha, após saberem que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) iria subsidiar na totalidade o tratamento com o medicamento Zolgensma.