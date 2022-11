Agência Portuguesa do Ambiente dá luz verde “condicionada” ao aeroporto do Montijo

O aeroporto do Montijo obteve esta noite luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A proposta de declaração de impacte ambiental "favorável" está condicionada a medidas de mitigação e de compensação que ascendem a 48 milhões de euros e já seguiu para a ANA - Aeroportos, que tem agora 10 dias úteis para se pronunciar.

Segundo a APA, o proponente "pode solicitar a prorrogação deste prazo, caso entenda necessário para a preparação de eventuais alegações que pretenda apresentar sobre a proposta de decisão". E a própria APA pode ainda "determinar a abertura de diligências complementares por um período máximo de 20 dias, prazo esse que suspende o prazo para a emissão da DIA. Só então o documento de 200 páginas ficará disponível no portal da APA.

Em comunicado, a APA afirma que a comissão de avaliação de Impacte Ambiental que levou a esta DIA "dirimiu três preocupações ambientais principais, designadamente em torno dos problemas levantados sobre a avifauna (e seu habitat), e sobre as questões de ruído e de mobilidade.

Seguindo o parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que o Expresso anunciou em primeira mão na segunda-feira, a ANA terá de incluir na área de compensação uma área total de 2.500 hectares utilizados para nidificação e alimentação das diferentes espécies de avifauna que ocorrem no estuário do Tejo. E o proponente terá de avançar com cerca de 7,2 milhões de euros iniciais, seguidos de 200 mil euros anuais durante a longevidade do aeroporto. Esta verba (que corresponde a uma taxa de 4,5 euros por movimento aéreo será gerida pelo ICNF, para entre outras coisas comprar terrenos ou salinas, aplicar medidas de proteção ambiental ou dinamizar o CEMPA-Centro de Estudos para a Migração e Proteção de Aves.

No que respeita aos problemas de ruído a que serão submetidas as populações, sobretudo do Barreiro e da Moita, a DIA impõe que estes impactes sejam minorados através de medidas de isolamento acústico, que terão de ser financiadas pela ANA e cujo valor estimado aponta para 15-20 milhões de euros (em edifícios públicos e privados). Para atenuar os impactos sonoros, os voos entre a meia noite e as seis horas da manhã vão ser proibidos e deverão ser adotados "procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos" nos restantes horários

Já as questões de mobilidade, associadas aos impactes locais e regionais da nova estrutura aeroportuária, envolvem investimentos que ascendem a 10 milhões de euros. Os promotores do novo aeroporto terão de construir novas acessibilidades rodoviárias até à ponte Vasco da Gama e assegurar a aquisição de dois barcos para que a Transtejo reforce a ligação entre o Cais do Seixalinho e Lisboa.