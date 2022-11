Encontrado com vida idoso de 85 anos desaparecido em Cuba

O homem de 85 anos foi encontrado hoje às 07h37 por militares da GNR num canavial perto do lar de onde tinha desaparecido e da aldeia de Vila Alva, precisou a fonte, referindo que o idoso "aparentemente estava bem, mas, por precaução, foi transportado para o hospital de Beja".

O desaparecimento do homem de um lar de idosos de Vila Alva tinha sido comunicado na segunda-feira à tarde no Posto Territorial de Cuba da GNR, que iniciou as buscas, que também envolveram bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja referiu à Lusa que o pedido de intervenção dos bombeiros nas buscas foi efetuado às 21h23.

Segundo o CDOS de Beja, as buscas envolveram 15 elementos apoiados por oito veículos da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Cuba.