Cinco perguntas e respostas para perceber a “Operação Éter”

Este sábado o Ministério Público avançou com a acusação formal a 21 arguidos envolvidos no caso conhecido como “Operação Éter”. São acusados dos crimes de recebimento indevido de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação e corrupção passiva. São às dezenas.

Quando, como e por que começou a investigação?

Há precisamente um ano, em outubro de 2018, foi tornada pública uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) conhecida por “Operação Éter”, iniciada dois anos antes. Em causa estão suspeitas de corrupção na contratação pública de serviços, retiradas após a realização de dezenas buscas em entidades públicas, sedes de empresas e habitações particulares, nas regiões de Porto, Gaia, Matosinhos, Lamego, Viseu e Viana do Castelo. A presumível viciação dos contratos tem como peça central o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), acusado de lesar o Estado em milhões de euros ao favorecer a concessão de ajustes diretos, por parte de dezenas de autarquias do norte do país, a determinadas empresas e por valores muito acima do mercado — nalguns casos, até sem que o serviço fosse sequer prestado.

A PJ resumia assim: “a investigação, centrada na atividade de uma pessoa coletiva pública [o TPNP], determinou a existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de quadros dirigentes, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto com o desiderato de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular.”

Na altura, cinco pessoas foram detidas, entre elas o presidente do TPNP, Melchior Moreira, e outras “figuras de topo” da organização pública de turismo: Isabel Castro, diretora operacional do TPNP, Gabriela Escobar, jurista da mesma organização, Manuela Couto, empresária de comunicação, e José Agostinho, da sociedade Tomi World (fixe este nome, já vai perceber). Dos cinco, apenas Melchior Moreira ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais grave, por perigo de perturbação do inquérito.

Que outras pessoas foram constituídas arguidas?

Um ano depois, a Operação Éter atinge as Câmaras Municipais: mais de 60 autarcas são agora arguidos no processo, por causa das mesmas suspeitas de adjudicações diretas viciadas de que Melchior Moreira é acusado. Presume-se que o esquema funcionasse em circuito fechado através da instalação de Lojas de Turismo Interativas, financiadas pelo TPNP, em diferentes municípios do norte do país. Essas autarquias contratavam os serviços de instalação e os equipamentos para as lojas a empresas indicadas pelo próprio TPNP, através de Melchior Moreira e de outros quadros dirigentes.

Dessas empresas destaca-se a Tomi World, de Viseu, responsabilidade do empresário José Agostinho. No portal de contratação pública a Tomi aparece dezenas de vezes, em dezenas de municípios diferentes, com dezenas de ajustes diretos. Começam logo em 2012 — quando aparece uma contratação do Município de Penafiel no valor de mais de 53 mil euros para “promoção e divulgação turística” — e vão até 2019, com a aquisição de mobiliário urbano inteligente pela Câmara de Águeda, no valor de 71 mil euros, ou a aquisição de serviços relativos a licenças de manutenção, já em outubro deste ano, ao Município da Trofa.

A investigação procura perceber qual o envolvimento dos autarcas a quem o TPNP propôs a instalação de lojas de turismo. Entre eles estão nomes conhecidos, como Hermínio Loureiro, ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis.

Como aparece o futebol neste caso?

Esta semana o caso recentrou-se: evitando libertar Melchior Moreira, detido há um ano, o Ministério Público (MP) avançou com a acusação a 21 arguidos, por recebimento indevido de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder, juntando-se ao caso um dado novo. Melchior Moreira é também acusado de prestar apoio a dois clubes de futebol como forma de benefício pessoal, desde “o recebimento indevido de ajudas de custo” ao “recebimento de ofertas provenientes de operadores económicos”.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto distingue esses apoios: “um como contrapartida de favores pessoais ao presidente da referida entidade estatal [Melchior Moreira] e outro como meio de autopromoção pessoal deste no meio futebolístico”. O jornal “Público” avança que os clubes em causa são Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, a quem Melchior Moreira terá pago como forma de se eleger presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (cargo ao qual nunca chegou a concorrer). Os apoios eram dados em forma de patrocínios nas camisolas, continua o mesmo jornal.

Além destes casos a envolver Melchior Moreira, o MP acusou agora mais 20 pessoas singulares e oito pessoas colectivas. Dessas 21 pessoas, oito faziam parte dos órgãos diretivos do TPNP, como o já referido presidente, a quem se juntam vice-presidente, directora de departamento operacional, membro da comissão executiva, directora de núcleo, directora de departamento, técnica superior e coordenador de gabinete. Relativamente a estes oito, o MP “imputou a sete o crime de participação económica em negócio e o crime de abuso de poder, a seis o de falsificação, a três o de peculato e de peculato de uso e a um o de recebimento indevido de vantagem e de corrupção passiva”.

Os restantes 13 arguidos estão acusados de quatro crimes de participação económica em negócio, um de corrupção activa, 11 crimes de falsificação e cinco de recebimento indevido de vantagem. Um deles, sabe-se também, é José Artur Neves, o ex-secretário de Estado da Proteção Civil que se demitiu do Governo por ter sido constituído arguido no caso do negócio das golas inflamáveis. Aqui está indiciado por factos ocorridos quando era presidente da Câmara de Arouca: entre 2011 e 2013, juntamente com a vereadora responsável pelo Turismo, Margarida Belém, decidiu contratar de forma indiscriminada prestações de serviços impostas pelo TPNP, num valor que atingiu quase 150 mil euros e que teve o objetivo de instalar a Loja Interativa de Turismo no município de Arouca.

Como se divide a investigação?

O Ministério Público decidiu prosseguir aquela que até aqui era a parte principal do processo, a dos ajustes diretos das autarquias às empresas como a Tomi World, mas separando-a num inquérito autónomo. É nele que serão apurados os factos relativos a dezenas de antigos e atuais autarcas arguidos na Operação Éter, e que ultrapassam estas 21 pessoas agora formalmente acusadas.

O que acontece ao rosto central da operação?

Melchior Moreira, o ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal e ex-deputado do PSD, vai continuar com a medida de coação máxima, a prisão preventiva em que se encontra há mais de um ano. Natural de Lamego, é o rosto principal do esquema criminoso que passava por adjudicações diretas e está, por isso, acusado dos crimes de corrupção passiva, recebimento indevido de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder. Está também indiciado por crimes de aquisição de bens — o jornal “Público” dá o exemplo de um iPad que teria sido entregue ao filho do responsável e de uma estadia de uma semana numa suite de um hotel de quatro estrelas no Algarve, na sequência de uma oferta feita por um empresário da hotelaria interessado em construir um hotel no Porto.