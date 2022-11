Antropóloga portuguesa lidera luta contra resort da Vila Galé em terra indígena no Brasil

Durante 15 anos, a antropóloga Susana Viegas estudou uma das comunidades indígenas mais antigas do Brasil, os tupinambás de Olivença. Deste período, seis anos foram dedicados, para convite do Governo brasileiro, a coordenar o processo de demarcação das terras indígenas. A investigadora disse ao Expresso estar "chocada" com a decisão de um grupo português, Vila Galé, de construir um resort na zona e decidiu reagir.

No domingo, a investigadora foi surpreendida por um pedido de ajuda de uma representante indígena, que solicitava apoio para se deslocar a Brasília para denunciar a presença de um helicóptero das Forças Armadas brasileiras na zona de Olivença, no estado da Bahia, e o início dos despejos dos moradores para se iniciarem os trabalhos de construção do projeto português. Preocupada, Susana Viegas decidiu procurar o presidente do grupo Vila Galé.

dr

"Fui ao site, procurei o endereço de email e enviei uma mensagem, apresentando-me, esclarecendo que tinha sido eu a cordenar o processo de demarcação e pedindo para conversar com o presidente do grupo", explica Viegas. E telefonou para falar diretamente com Jorge Rebelo de Almeida. À tarde, como ainda não tivesse tido qualquer resposta, a antropóloga voltou a telefonar e a chamada foi passada. "Ele ainda não tinha lido o meu email e voltei a explicar-lhe que tinha sido eu a coordenar o processo de demarcação das terras indígenas e que tinha, inclusive, sido financiada pela FUNAI, UNESCO e que tive apoio da Universidade de Coimbra e de Lisboa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dinheiro do Estado português, para realizar este trabalho, através do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento".A investigadora classifica como de "horrível" a reação de Rebelo de Almeida. "Eu percebi que ele tinha conhecimento de todos os detalhes, menos de que tinha sido uma portuguesa a participar no processo de demarcação. Mas tinha um discurso negacionista, recusando-se a aceitar que haja índíos naquela zona", explica Susana Viegas. Em causa está um manguezal ameaçado de extinção, de onde os cerca de cinco a sete mil indígenas que ali vivem retiram os crustáceos de que se alimentam. "As pessoas quando pensam em índios, visualizam uma floresta, mas as comunidades da costa, habitam o litoral, ocupado por mata atlântica", explica a investigadora.

"É preciso que se perceba que, numa zona de ocupação indígena, nem todos os centímetros de terra têm ocupação demográfica, é claro que ninguém vive no manguezal, mas esse é essencial para a sobrevivência da comunidade." Mas, segundo Susana Viegas, a resposta de Jorge Rebelo de Almeida foi apenas: "Minha senhora, estamos a criar valor." A antropóloga sublinha que o empresário nunca considerou que na base da demarcação de terras estivesse "um trabalho científico, realizado por professores universitários".

O resort Vila Galé Costa do Cacau está projetado para ocupar 20 hectares e mais 159 hectares deverão ser ocupados por condomínios privados. O assunto tornou-se notícia depois de o jornal digital "Intercept Brasil" ter avançado com a informação, citando uma carta enviada em julho pelo presidente da Embratur - organismo brasileiro de promoção do turismo - ao presidente da FUNAI (Fundação Nacional do Índio, instituição brasileira que deve proteger os povos originários), pedindo que suspendesse o processo de demarcação da terra em causa para que o resort pudesse avançar, criando cerca de 500 empregos diretos. Os tupinambás são referidos naquela região desde o século XVII e foram citados em vários registos de jesuítas e viajantes estrangeiros que estiveram na costa brasileira.

O Expresso tentou obter, desde a manhã desta terça-feira, uma resposta do grupo Vila Galé, que prometeu uma reação para a tarde de hoje. Um comunicado entretanto emitido dá conta da posição do grupo empresarial sobre este assunto.

[Notícia atualizada às 19h10 com a referência ao comunicado que expõe a posição da Vila Galé sobre o tema, cujas ligações podem ser encontradas no corpo deste artigo]