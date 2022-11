Máfias escondem imigrantes em camiões de motoristas portugueses

João teve febres altas e ataques de pânico na pequena prisão em Amesbury, a oeste de Londres. “Só pensava que não ia ver mais os meus filhos.” A polícia inglesa tinha apanhado três imigrantes ilegais do Médio Oriente no interior do camião que o português conduziu desde Odemira. Estavam vivos apesar do frio gélido da câmara frigorífica que transportava saladas. Como o veículo estava selado e com o cadeado intacto, o camionista de longo curso foi considerado suspeito de tráfico de seres humanos. “Só eu é que tinha a chave do cadeado. Tinha ‘checado’ o camião antes de partir e não vi nada de anormal. Era um mistério que eu não conseguia explicar.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)