Cortes da ADSE desprotegem idosos

A carta da ADSE dava 90 dias a Margarida Trindade para encontrar um novo local para instalar a mãe de 94 anos. Chegou no final de maio e foi um susto: a partir de 26 de agosto, a instituição deixaria de pagar a comparticipação e a mensalidade na unidade de cuidados continuados saltaria de cerca de 900 euros mensais para três mil euros. Um caso, entre mais de centena e meia de pessoas que perderam a comparticipação da ADSE para situações de internamento prolongado e não encontram alternativas para colocar os familiares idosos na rede pública de cuidados continuados. ó em Lisboa são quase 700 pessoas à espera.

